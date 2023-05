Ztl Salerno: permesso, orari e mappa

Come funziona la Ztl Salerno? In questa guida sulla zona a traffico limitato della città campana troverete informazioni sugli orari di attivazione, sulle categorie di persone o di veicoli che possono ottenere una deroga e sulle modalità per richiedere il permesso d’ingresso. In più una mappa per visualizzare bene la Ztl.

ZTL SALERNO: DOVE SI TROVA E ORARI

La Ztl di Salerno riguarda un’ampia area del centro storico delimitata a sud da via Roma e a nord dalle vie Duomo, San Benedetto e Salvatore Rienzi. I varchi elettronici per controllare gli accessi sono installati precisamente in via Portanova, via Duomo/via Roma, via Romualdo II Guarna, via Antica Corte, via San Michele, via Monterisi, via Mazza, via Vigorito (varco contromano), via Porta di mare (varco contromano), via Portacatena, via della Porta, piazzetta Elina, via dei Principati e via Conforti. Nei primi mesi del 2023 sono stati attivati gli ulteriori varchi di via Conforti direzione nord all’intersezione con corso Garibaldi, corso Garibaldi interno direzione ovest all’intersezione con via Conforti e corso Vittorio Emanuele direzione ovest all’intersezione con via dei Principati.

La telecamere sono in funzione tutti i giorni, 24 ore su 24.

ZTL SALERNO: DEROGHE E SOGGETTI AUTORIZZATI

Sono sempre autorizzati a entrare nella Ztl Salerno le seguenti categorie:

velocipedi, taxi, veicoli delle Forze dell’ordine, mezzi di soccorso, veicoli delle Forze Armate, veicoli del servizio pubblico postale, macchine operatrici per il servizio dell’igiene urbana, automezzi in servizio d’istituto dell’Amministrazione comunale, nonché altri enti, aziende e società di servizio ai quali è demandato il rispettivo compito di manutenzione.

Sono invece autorizzati a entrare nella Ztl di Salerno solo a seguito di specifica autorizzazione le categorie elencate di seguito:

residenti e domiciliati;

commercianti e artigiani;

utenti aventi godimento di posto auto in autorimesse, cortili, box e aree private;

veicoli per disabili muniti di apposito contrassegno;

medici di base;

autocarri con portata non superiore a 1,8 t.

Anche ciclomotori e motoveicoli possano accedere solo dietro relativo permesso.

Infine i mezzi adibiti all’attività di carico e scarico delle merci all’interno della Ztl Salerno sono autorizzati a entrare, dalle ore 6:00 alle ore 9:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. L’autorizzazione è valida solo per autocarri e motocarri adibiti al trasporto merci con portata non superiore a 1,8 t.

PERMESSO ZTL SALERNO: COME SI RICHIEDE

Residenti, domiciliati, commercianti, artigiani, mezzi adibiti alle operazioni di carico e scarico, società di servizi e/o società di manutenzioni, lavori edili, veicoli per traslochi, manifestazioni e cerimonie religiose, veicoli a uso di persona diversamente abile e medici iscritti all’ASL come medici di base possono richiedere un permesso per transito e sosta nella Ztl di Salerno.

È previsto il pagamento di 10,00 euro per la singola richiesta e per ogni singolo veicolo relato a essa.

Il permesso per i residenti ha validità triennale, quello per domiciliati, commercianti e artigiani ha validità annuale mentre il permesso per le altre categorie (esclusi i disabili) ha validità limitata alla durata dell’attività da svolgere.

Solo i permessi per i disabili hanno validità permanente o temporanea secondo le prescrizioni dell’Autorità sanitaria.

Il permesso si può richiedere di persona, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Palazzo di Città o presso il Comando di Polizia Municipale, oppure per posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.salerno.it) o ordinaria (poliziamunicipale@comune.salerno.it). Ulteriori informazioni qui.

Si può anche richiedere un permesso giornaliero (ad esempio per gli ospiti di hotel e bed and breakfast) e comunicare il transito occasionale nella zona a traffico limitato. Su questi due aspetti si possono ottenere ulteriori ragguagli cliccando, rispettivamente, qui e qui.