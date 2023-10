Ztl Rimini: mappa, orari e permessi

A Rimini ci sono tre zone a traffico limitato: Centro storico e Borgo San Giuliano, Parco del Mare Nord e Parco del Mare Sud. Le ultime due sono note più semplicemente come Ztl Rimini Nord e Ztl Rimini Sud. Nei prossimi paragrafi trovate la mappa della Ztl di Rimini con gli orari e i permessi riferiti a ciascuna zona.

ZTL RIMINI CENTRO STORICO E BORGO SAN GIULIANO

Parte del centro storico di Rimini e del caratteristico Borgo San Giuliano sono zona a traffico limitato e vi possono accedere solo i veicoli autorizzati. Da circa un anno la Ztl, operativa tutto l’anno, è stata estesa a via D’Azeglio e via Bastioni Occidentali (da Via Bonsi fino a Largo Unità d’Italia) a protezione di piazza Malatesta e della piazzetta San Martino, mentre è stata esclusa via Angherà, che adesso è accessibile al traffico. Di seguito i 13 varchi di accesso alla Ztl Centro Storico e Borgo San Giuliano con i rispettivi orari di attivazione:

Via Trai, Via Marecchia, Viale Tiberio, Corso Giovanni XXIII: 24 ore su 24;

Corso d’Augusto intersezione con Via Bastioni Settentrionali: dalle ore 20:30 alle ore 7:30 del giorno successivo;

Corso d’Augusto dopo intersezione con Via Ducale: dalle ore 7:30 alle ore 20:30;

Via XII Giugno, Via Dante, Via Castelfidardo, Via Bertani, Via d’Azeglio, via Bastioni Meridionali: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

Via Michele Rosa: dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

Via Ducale: dalle ore 20:30 alle ore 7:30 del mattino successivo.

Mappa Ztl Centro storico e Borgo San Giuliano prima delle recenti modifiche (tratta dalla pagina Facebook di Ciclisti Urbani Rimini).

ZTL RIMINI PARCO DEL MARE NORD

La Ztl Parco del Mare Nord è stata istituita per tutelare l’area turistica di Rimini nord, che si estende da Rivabella a Torre Pedrera per circa 6 km di costa. Questa zona a traffico limitato è attiva tutti i giorni dal sabato prima della Pasqua fino alla seconda domenica di settembre, si tratta pertanto di una Ztl prettamente primaverile ed estiva. Da notare che dal 2024 e per gli anni a seguire, nel periodo dal sabato prima di Pasqua fino al 31 maggio la Ztl Rimini Nord sarà attiva solo i sabati, domeniche e festivi, mentre dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre sarà attiva ogni giorno. Altre cose da sapere:

la Ztl funziona per l’ intera giornata (0-24) con l’eccezione dei tratti compresi tra Via Borghesi e Via Verenin e tra Via Polazzi e Via Palotta, dove è attiva solo in fascia serale, dalle 20 alle 24;

con l’eccezione dei tratti compresi tra Via Borghesi e Via Verenin e tra Via Polazzi e Via Palotta, dove è attiva solo in fascia serale, dalle 20 alle 24; i clienti degli alberghi dotati di autorizzazione rilasciata dalla struttura ricettiva possono transitare su tutti i varchi di accesso alla Ztl, in modo da agevolare l’accessibilità alle strutture;

dotati di autorizzazione rilasciata dalla struttura ricettiva possono transitare su tutti i varchi di accesso alla Ztl, in modo da agevolare l’accessibilità alle strutture; nel tratto di lungomare Toscanelli compreso tra Via Palotta e Viale XXV Marzo 1831 è possibile transitare con ciclomotori e motoveicoli;

durante il periodo invernale (dal terzo lunedì di settembre fino al venerdì di Pasqua) viene sospesa la corsia preferenziale dedicata al trasporto pubblico presente tra Via Palotta e Via Polazzi;

dedicata al trasporto pubblico presente tra Via Palotta e Via Polazzi; tutti i titolari di attività commerciali nella Ztl possono richiedere permessi per accedere alle proprie attività senza limiti di orario.

ZTL RIMINI PARCO DEL MARE SUD

A fine 2022 è stata definita la Ztl Parco del Mare Sud di Rimini, relativamente ai quattro tratti di lungomare già riqualificati e cioè da Piazzale Fellini a Via Pascoli e il Lungomare Spadazzi a Miramare. La zona a traffico limitato è operativa tutto l’anno, sette giorni su sette, ed è garantito l’accesso con rilascio del permesso alle stesse categorie previste dalle altre Ztl.

ZTL RIMINI: PERMESSI

Residenti, domiciliati, titolari di posto auto e moto e di attività economiche, titolari di veicoli ‘esenti’, coloro che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la necessità di circolare nelle zone a traffico limitato di Rimini per un periodo di tempo determinato, medici di famiglia e pediatri, guardia medica, operatori sanitari e socio assistenziali, genitori di alunni e pubblici dipendenti in servizio con veicolo privato, possono richiedere un permesso per accedere nelle Ztl di Rimini anche durante gli orari di attivazione.

Le diverse tipologie di permesso possono essere richieste online attraverso la piattaforma dedicata. Esiste inoltre la possibilità di richiedere permessi giornalieri.