Ztl Bolzano: orari, mappa e novità dal 1° febbraio 2023

La Ztl di Bolzano è divisa in due aree, Parte Alta e Parte Bassa, con le medesime regole per l’accesso e la sosta. Fuori dal centro storico sono controllate tramite varchi anche le aree pedonali di piazza Montessori e piazza Anita Pilcher. Scopriamo nelle prossime righe gli orari e la mappa della zona a traffico limitato di Bolzano, con le novità in vigore dal 1° febbraio 2023.

ZTL BOLZANO: ORARI E MAPPA

L’area designata come Ztl di Bolzano (a nord e a sud dell’asse di via Argentieri – Leonardo da Vinci) è attiva tutti i giorni 24 ore su 24 e riguarda anche i ciclomotori e motocicli. Nella zona a traffico limitato è inoltre vietata la sosta in modo permanente, salvo per i residenti che possono parcheggiare nelle aree limitrofe alla propria abitazione ma solo a determinati orari:

tutte le notti dei giorni feriali dalle 19:15 alle 8:30;

nei fine settimana dalle 13:00 del sabato alle 8:30 del lunedì mattina;

nei giorni festivi dalle 0:00 alle 24.00.

Coloro che hanno il permesso per accedere alla Ztl Bolzano sono comunque tenuti a rispettare precisi percorsi per giungere alle proprie destinazioni, così come indicati dalle varie ordinanze comunali.

Clicca qui per vedere i varchi e la mappa della Ztl Bolzano.

ZTL BOLZANO: SOGGETTI E VEICOLI AUTORIZZATI

Alcune categorie di soggetti o di veicoli hanno la possibilità di richiedere e ottenere un permesso per accedere nella Ztl di Bolzano anche durante gli orari di attivazione. I permessi possono essere pluriennali, annuali o temporanei.

Possono richiedere il permesso pluriennale:

residenti;

proprietari di un parcheggio nella Ztl;

possessori di un contrassegno di parcheggio per disabili.

Possono richiedere il permesso annuale (rinnovabile):

veicoli di proprietà o in uso a emittenti radiotelevisive, riviste e quotidiani per lo svolgimento di servizi giornalistici;

veicoli fino a 3,5 t con alimentazione elettrica, gpl o metano impiegati per trasporto di merci ingombranti deteriorabili, fiori, frutta e verdure fresche, per rifornimento di esercizi pubblici e per operazioni di carico e scarico nella zona a traffico limitato, solo in determinati orari;

autoveicoli aventi peso complessivo superiore a 3,5 t a condizione che non creino intralcio e pericolo e negli orari di minor flusso pedonale veicolare;

autoveicoli di istituti di vigilanza;

veicoli fino a 3,5 t utilizzati dai corrieri espressi, spedizionieri e ditte per recapiti urgenti.

Possono infine richiedere il permesso temporaneo:

veicoli, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli a due ruote, utilizzati per interventi specifici e motivati (p.es. edilizi e sulle infrastrutture);

veicoli utilizzati per trasporto di persone anziane, ammalate o infortunate per visite mediche presso gli ambulatori siti nella Ztl;

autobus turistici diretti agli alberghi situati nella Ztl e per altre comprovate esigenze.

Per l’elenco completo consulta l’ordinanza del Comune di Bolzano. Per richiedere i permessi e per altre informazioni clicca qui.

ZTL BOLZANO: NOVITÀ 2023 IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO

A decorrere dal 1° febbraio 2023 entra in vigore la nuova regolamentazione della Ztl del centro storico di Bolzano. Le principali novità riguardano le fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato per le operazioni di carico e scarico che, per i veicoli fino a 3,5 tonnellate, sono adesso consentite dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 10:30, escluse le giornate festive infrasettimanali. Viene invece eliminata la vecchia fascia oraria pomeridiana di un’ora e mezza per il carico e scarico.

Per gli stessi veicoli (massimo 3,5 t.) con alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, la fascia oraria è estesa alle ore 11:00 sempre con esclusione dei festivi e dei festivi infrasettimanali e, per i soli varchi interessati dal transito dei veicoli destinati al trasporto pubblico (corridoio piazza Domenicani), anche dalle 14:30 alle 16:00.

I veicoli a tre o quattro ruote con alimentazione elettrica, cargo bike, velocipedi e piccoli veicoli elettrici delle dimensioni di una bicicletta, possono accedere alla Ztl Bolzano per le sole operazioni di consegna merci-pacchi, con esclusione di diverse strade. Tra le altre misure, viene introdotto il divieto di transito per biciclette in piazza delle Erbe, via Museo e, novità, in via Portici nel tratto tra piazza del Grano e piazza Erbe dalle ore 10:30 alle ore 20:00. Tuttavia in vicolo delle Erbe, vicolo della Pesa, vicolo della Parrocchia, piazza Walther nel vicolo tra la Galleria Walther e piazza del Grano il divieto vale per tutte le 24 ore. Sono stati infine azzerati i 2.700 vecchi permessi di accesso alla Ztl. Maggiori informazioni qui.