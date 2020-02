Ztl Bergamo alta e bassa: mappa e orari

Informazioni utili sulla Ztl di Bergamo, alta e bassa: mappa, orari, deroghe e permessi per transitare e sostare nella zona a traffico limitato della bella città lombarda

Le Ztl di Bergamo ci sono sia nella parte alta che in quella bassa della città, alcune sono permanenti, altre temporali e altre valide soltanto nel periodo scolastico. La più importante è probabilmente la zona a traffico limitato denominata ‘centro storico di Città Alta’, di cui ci occuperemo più approfonditamente senza per questo trascurare le altre. Tutte le Ztl di Bergamo sono ‘sorvegliate’ da varchi di accesso dotato di telecamere. Cliccate sulle mappe per visualizzarle in formato più grande.

ZTL BERGAMO: CENTRO STORICO DI CITTÀ ALTA

Questa zona a traffico limitato copre il centro storico della parte alta delle città di Bergamo, precisamente nel tratto compreso tra largo Colle Aperto, viale delle Mura, via San Lorenzo e via Fara. Si tratta di una Ztl permanente. I varchi di accesso video-sorvegliati sono posti in piazza Cittadella, via Arena, via San Giacomo, via Osmano, via Gombito, via San Pancrazio, prato della Fara e via Boccola-porta San Lorenzo.

– Ztl centro storico di Città Alta: orari

La Ztl di Bergamo centro storico di Città Alta è attiva tutti i giorni 24 ore su 24.

– Ztl centro storico di Città Alta: permessi e deroghe

L’ingresso e la sosta in Ztl sono consentiti, senza la necessità di richiedere alcun permesso, a velocipedi, veicoli delle forze dell’ordine e veicoli di servizio del Comune di Bergamo, nonché a veicoli adibiti al trasporto di cose (di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate) e veicoli adibiti al carico e scarico merci, ma solo in determinati orari. Possono inoltre accedere senza permesso ma devono comunque comunicare il loro passaggio i veicoli a servizio di disabili muniti dell’apposito pass, i veicoli di vigilanza privata, i veicoli di soccorso, i veicoli autorizzati dal servizio attività economiche a svolgere occupazioni temporanee di suolo pubblico, i veicoli di enti pubblici e di servizi di pubblica utilità, i veicoli di trasporto pubblico di linea, i taxi e i veicoli di noleggio con conducente.

– Ztl centro storico di Città Alta: contrassegno residenti e altre categorie

Possono inoltre richiedere un contrassegno a pagamento per il solo transito oppure per il transito e sosta nella Ztl di Bergamo le seguenti categorie: residenti, domiciliati, anziani, enti, istituzioni, o assimilabili, possessori di posti auto, titolari di attività, artigiani e manutentori. Anche le persone esercenti la professione sanitaria possono chiedere un contrassegno che permette di circolare nelle zone a traffico limitato di Bergamo e sostare nei parcheggi riservati.

Ulteriori informazioni:

https://www.comune.bergamo.it/node/25672

Altre Ztl di Bergamo permanenti h24 sono quelle di via Pelabrocco; via XX Settembre-via Sant’Alessandro-piazza Pontida;via Tasso-via Pignolo; piazza Matteotti (uffici comunali);piazza Dante. Sono poste tutte nella parte bassa della città (maggiori informazioni qui)

ZTL BERGAMO: CITTÀ ALTA E COLLI

La Ztl di Bergamo ‘Città Alta e Colli’ è attiva solo in determinati giorni e orari ed è delimitata dale seguenti strade, ognuna delle quali provvista di varco video-sorvegliato: 1) viale Vittorio Emanuele all’intersezione con via Locatelli); 2) via borgo Canale all’intersezione con via San Martino alla Pigrizia; 3) via Astino all’intersezione con via Ripa Pasqualina; 4) via Pascolo dei Tedeschi all’intersezione con via Sombreno; 5) via Fontana all’intersezione con via Madonna della Castagna; 6) via Castagneta all’intersezione con via Valverde; 7) via Maironi da Ponte all’altezza della rotatoria con via Valverde; 8) via Pelabrocco all’intersezione con piazzetta del Delfino; 9) via Botta all’intersezione con viale Vittorio Emanuele; 10) via San Benedetto all’intersezione con via Cucchi; 11) via Sant’Alessandro all’intersezione con via Garibaldi.

– Ztl Città Alta e Colli: orari

La Ztl Città Alta e Colli è attiva tutti i giorni festivi dell’anno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 (il 1° gennaio e il 1° maggio solo dalle 14:00 alle 19:00). È inoltre attiva tutti i venerdì e sabato sera dalle 21:00 alla 1:00, ma soltanto nel periodo in cui vige l’ora legale (aprile-ottobre).

– Ztl Città Alta e Colli: permessi, deroghe e contrassegno residenti e altre categorie

I permessi, le deroghe e i contrassegni rilasciati per la Ztl di Bergamo Città Alta e Colli sono praticamente i medesimi di quelli per la Ztl centro storico di Città Alta. Nella Ztl Città Alta e Colli vengono inoltre rilasciati contrassegni anche ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori di pubblici esercizi, ma sono esclusi enti, istituzioni, o assimilabili.

Ulteriori informazioni:

https://www.comune.bergamo.it/node/25671

Altre Ztl di Bergamo temporali, tutte nella parte bassa, sono quelle di via Raboni; via Pignolo Alta-via San Tomaso; via Sant’Alessandro Alta. Poi abbiamo ancora: via San Bernardino-borgo San Leonardo; piazza Matteotti (teatro Donizetti): via San Francesco d’Assisi; via per Orio; quartiere Finardi; stadio Atleti Azzurri d’Italia; via Vacha. Infine ci sono quattro Ztl valide solo nel periodo scolastico: via Cappuccini; via Don Bepo Vavassori; via Papa Leone XIII e infine via Pradello (maggiori informazioni qui).