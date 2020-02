Ztl Bari: regolamento, orari, mappa e permessi

Scopriamo la Ztl di Bari con il regolamento, gli orari, la mappa, i permessi e tutte le altre informazioni utili sulla zona a traffico limitato della Città Vecchia

Stavolta ci occupiamo della Ztl di Bari con il regolamento, gli orari, la mappa, i permessi e tutte le altre informazioni utili sulla zona a traffico limitato del capoluogo pugliese. A beneficio dei residenti e soprattutto dei visitatori. A Bari la Ztl comprende l’intero territorio della cosiddetta ‘città vecchia’ ed è a sua volta suddivisa in quattro settori di sosta individuati dai numeri 1, 2, 3 e 4. All’interno ci sono numerose aree pedonali in corrispondenza dei luoghi di maggiore interesse, come per esempio la Basilica di San Nicola oppure Piazza Mercantile e Piazza del Ferrarese.

ZTL BARI: CITTÀ VECCHIA

La Ztl della città vecchia a Bari è delimitata da corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, piazza Isabella d’Aragona, corso Senatore Antonio De Tullio, lungomare Imperatore Augusto e piazza IV Novembre. A ‘guardia’ dell’area ci sono invece sei varchi elettronici. Posti precisamente in via Polo Nuovo, strada Tresca, piazza Federico II di Svevia, via Benedetto Petrone, strada San Benedetto e largo Urbano II.

Ulteriori informazioni:

www.amtab.it/zona-a-traffico-limitato

– Ztl Bari: regolamento e orari

Il regolamento della Ztl di Bari, così come gli orari di attivazione della zona a traffico limitato, non sono omogenei per l’intera area. Ma variano in base alle strade, ognuna delle quali è stata abbinata a un colore diverso. Cliccare sulla mappa in alto per visualizzarla in formato più grande e controllare la posizione delle strade.

Strada rossa (gancio): la circolazione è libera (vale a dire consentita a tutti gli utenti di veicoli con e senza permesso) esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. In tutti gli altri periodi, ovvero dalle ore 20:00 alle ore 7:00 dei giorni feriali e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, la circolazione è consentita ai soli muniti di permesso.

Strada azzurra: la circolazione e la sosta sono consentite tutti i giorni dalle ore 0:00 alle ore 24:00 ai soli veicoli muniti di permesso.

Strada verde: la circolazione è consentita esclusivamente ai ciclomotori, ai motocicli e alle biciclette.

Aree pedonali: la circolazione è consentita solo alle biciclette. Motocicli e ciclomotori possono accedervi soltanto nei giorni feriali dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 15:00 alle 16:00.

– Ztl Bari: permessi

Come è facilmente intuibile, le uniche categorie ammesse a circolare e a sostare nella Ztl di Bari durante gli orari di attivazione, con esclusione ovviamente delle aree pedonali e delle strade verdi (che risultano sempre inibite al transito delle autovetture), sono quelle munite di regolare permesso.

Possono richiedere il permesso: residenti e domiciliati (massimo un permesso per nucleo familiare); titolari di posto auto nella Ztl; giornalisti; medici; veterinari; persone che effettuano assistenza ai disabili; mezzi di polizia, di pronto soccorso e di pubblica utilità; taxi; mezzi dei servizi funerari. ATTENZIONE: i disabili muniti di apposito pass possono circolare e sostare liberamente nella Ztl di Bari e quindi non necessitano di richiedere alcun permesso.

Ulteriori informazioni:

www.amtab.it/zona-a-traffico-limitato/rilascio-permessi

– Ztl Bari: parcheggi

All’interno della Ztl di Bari o lungo il perimetro della stessa ci sono due tipologie di parcheggi. 1) Area di sosta con tariffazione oraria, in cui il parcheggio è consentito a tutti i veicoli esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Per i veicoli muniti di permesso la sosta è sempre gratuita. Dalle ore 20:00 alle ore 7:00 dei giorni feriali e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi la sosta è consentita ai soli veicoli muniti di permesso ed è gratuita. 2) Area di sosta residenti, in cui il parcheggio è consentito tutti i giorni dalle ore 0:00 alle ore 24:00 esclusivamente ai veicoli in possesso di permesso ed è gratuita. Ricordiamo che tutti i possessori del permesso di circolazione e sosta nella Ztl di Bari possono parcheggiare solo all’interno del singolo settore (1, 2, 3 e 4) al quale il permesso si riferisce.