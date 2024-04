Wetaxi: a Torino sull’app anche bici, monopattini, bus, tram e metro

Wetaxi, l’app di mobilità che permette, tra le altre cose, di chiamare e prenotare il taxi direttamente dallo smartphone, dopo Milano e Roma diventa piattaforma intermodale anche a Torino introducendo nuovi servizi come l’acquisto di biglietti metro, bus e tram di GTT e il noleggio di servizi di sharing mobility VOI e DOTT. Per i cittadini torinesi arrivano inoltre importanti incentivi sotto forma di Welcome Bonus e Cashback.

WETAXI APP INTERMODALE PER TORINO

La startup è stata infatti selezionata come piattaforma di mobilità anche per il bando MaaS ToMove della città di Torino e punta a diventare un’applicazione di riferimento per i cittadini che vogliono muoversi in maniera più sostenibile, integrando nuovi servizi all’interno della sua offerta con l’obiettivo di fornire soluzioni complementari al taxi e permettere a sempre più utenti di lasciare la propria automobile a casa.

COSA CAMBIA PER GLI UTENTI WETAXI A TORINO

Ora gli utenti dell’applicazione Wetaxi a Torino possono acquistare i biglietti del trasporto pubblico GTT per viaggiare in metro, tram, bus e noleggiare oltre 2.000 mezzi elettrici condivisi degli operatori DOTT e VOI, a cominciare ovviamente dai monopattini elettrici. I nuovi servizi si aggiungono all’offerta Wetaxi già presente per i torinesi, ovvero: la possibilità di richiedere un taxi e beneficiare della Tariffa Garantita, acquistare i biglietti del treno per tutta l’Italia e pagare il parcheggio in oltre 300 Comuni.

I già citati incentivi per i cittadini torinesi che si iscrivono a Wetaxi prevedono un Welcome Bonus pari a 10 euro e un Cashback mensile pari al 20% di quanto speso (con un massimo mensile di 20 euro). I posti a disposizione sono limitati e verranno premiati i primi cittadini a iscriversi.

IL PROGETTO MAAS TO MOVE

Tutte queste novità si inseriscono nell’ambito del bando MaaS ToMove, il progetto finanziato con i fondi del PNRR che prevede l’integrazione di più servizi di trasporto pubblico e privato in un’unica piattaforma. Residenti, domiciliati e pendolari di Torino avranno dunque la possibilità di godersi una città ancora più green e a misura d’uomo e contribuire alla riduzione dell’inquinamento, delle emissioni di Co2 e del traffico.

“Innovare e rendere sempre più efficiente il trasporto nelle grandi città“, spiega Massimiliano Curto, CEO di Wetaxi, “è fondamentale per ridurre il numero delle auto private che, ogni giorno, congestionano le nostre strade. Ora, finalmente anche a Torino, la città in cui è nata Wetaxi, i cittadini avranno la possibilità di trovare, in un’unica piattaforma, tutte le opzioni per muoversi in modo sostenibile: taxi, pagamento parcheggio, trasporto pubblico e servizi di sharing 100% elettrici. Condividiamo con il progetto MaaS4Italy un obiettivo molto ambizioso, al quale lavoriamo da sempre: trasformare le esperienze di viaggio e semplificare l’accesso ai vari servizi attraverso la tecnologia per creare eco-sistemi di mobilità integrati e sostenibili”.