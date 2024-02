Volkswagen apre l’AI Lab per l’intelligenza artificiale nelle auto

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale (AI) rivoluziona il panorama tecnologico, il Gruppo Volkswagen annuncia un nuovo progetto per incubare l’innovazione. Con il chiaro obiettivo di sfruttare appieno il potenziale dell’AI nel settore automobilistico, il Gruppo VW ha istituito l’AI Lab, una società specializzata dedicata all’identificazione e allo sviluppo di nuove soluzioni digitali destinate a migliorare l’esperienza dei clienti dei suoi svariati Brand.

LA VISIONE STRATEGICA VOLKSWAGEN DIETRO L’AI LAB

La creazione dell’AI Lab sottolinea la determinazione del Gruppo Volkswagen nel trasformare radicalmente l’approccio alla progettazione e allo sviluppo delle auto del futuro. Questa nuova società non solo fungerà da centro di competenza globale, ma sarà anche un incubatore che collaborerà con il settore tech in Europa, Cina e Nord America. Questa strategia, mirata a semplificare la collaborazione con le aziende tecnologiche, è pensata per massimizzare l’innovazione e accelerare il processo di integrazione dell’AI nei veicoli del Gruppo Volkswagen.

OLIVER BLUME CEO VW SULL’AI LAB: ORIENTAMENTO AL CLIENTE E COLLABORAZIONE

Il CEO del Gruppo Volkswagen e di Porsche AG, Oliver Blume, ha enfatizzato la volontà di offrire un “valore aggiunto ai clienti attraverso l’intelligenza artificiale”. L’obiettivo dichiarato è connettere gli ecosistemi digitali esterni con il veicolo, creando un’esperienza di prodotto superiore. Blume ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione con le aziende tech, indicando che il Gruppo Volkswagen mira a semplificare ulteriormente tale collaborazione in termini di organizzazione e cultura, preparandosi al futuro con maggiore flessibilità e agilità.

RUOLO CHIAVE DELL’AI LAB: INCUBATORE DI IDEE E PROTOTIPI

L’AI Lab, pur non producendo modelli di serie, si posiziona come il motore trainante di idee innovative e prototipi all’interno del Gruppo Volkswagen. Con un team dedicato di esperti di intelligenza artificiale, lavorerà in sinergia con tutte le marche del Gruppo VW, identificando idee di prodotto a livello globale e sviluppando i concetti più promettenti in collaborazione con i partner. La sua organizzazione snella, insieme al coinvolgimento diretto dei gruppi di Brand nel Consiglio di Sorveglianza, promette di accelerare la comunicazione e semplificare la collaborazione tra l’industria automobilistica e le aziende tech, garantendo una posizione di rilievo nel competitivo settore dell’intelligenza artificiale.