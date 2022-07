Vacanze Coi Fiocchi 2022: come partire in sicurezza

Vacanze coi Fiocchi 2022 torna con i consigli da ricordare per vacanze sicure e senza rischi. Ecco gli eventi in programma e il dépliant da scaricare

La campagna informativa Vacanze coi Fiocchi 2022 per la sicurezza stradale in estate torna per il ventitreesimo anno consecutivo. Un’iniziativa che continuiamo a sostenere con convinzione, diffondendo i consigli utili da non dimenticare quando si parte per le ferie. La campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze è promossa dal Centro Antartide e anche quest’anno si svilupperà attraverso diverse iniziative sul web, in autostrada e sui media riconoscibili attraverso gli hashtag #VacanzeCoiFiocchi e #VCF22. Vi raccontiamo come sarà l’edizione Vacanze coi Fiocchi 2022.

VACANZE COI FIOCCHI 2022 TORNA CON I CONSIGLI UTILI IN VIAGGIO

Il Centro Antartide sottolinea l’importanza quest’anno più che mai di non abbassare la guardia in viaggio per evitare i rischi più frequenti che sono causa di incidenti stradali e vittime. “In questa estate 2022 sembrano essere ripartiti i viaggi degli italiani (il 56% utilizzerà l’auto) e dei turisti stranieri nel nostro Paese con un prevedibile maggior traffico sulle strade delle vacanze. Questo ci invita a fare tutto il possibile per mettere in atto gesti ed attenzioni che possono fare la differenza per la nostra sicurezza e per l’ambiente”. La campagna Vacanze Coi Fiocchi 2022 ricorda che sono proprio i gesti più semplici ad essere dati per scontati ma che poi possono evitare incidenti anche gravi. Come dimostra il bilancio sugli incidenti stradali in Italia nel 2021 infatti, i principali fattori ordinati per % di incidenti provocati sono:

– distrazioni alla guida;

– mancato rispetto della precedenza o del semaforo;

– velocità eccessiva rispetto ai limiti o alla circolazione stradale;

– manovre errate alla guida;

– mancato rispetto della distanza di sicurezza.

SCARICA IL DÉPLIANT VACANZE COI FIOCCHI 2022

La campagna #VacanzeCoiFiocchi2022 vede nuovamente personaggi noti a stimolare e diffondere la cultura per la sicurezza stradale come, tra gli altri, il noto divulgatore scientifico Piero Angela. “Sulle strade delle vacanze, ma non solo, facciamo salire a bordo il rispetto delle regole con piccoli gesti che possono fare la differenza: rispettiamo i limiti di velocità, allacciamo le cinture, evitiamo sorpassi azzardati e soprattutto viaggiamo riposati e senza fretta, poiché è più importante arrivare alla meta che partire. E, se possibile, optiamo per una mobilità sostenibile: utilizziamo treni e autobus e bici per raggiungere i luoghi delle vacanze. L’ambiente ce ne sarà grato e anche le comunità che visiteremo!”. Spunti di riflessione accompagnati da illustrazioni con il personaggio dei fumetti Snoopy che vi accompagnerà durante una piacevole lettura del depliant #VacanzeCoiFiocchi2022 che potete scaricare a questo link.

SEGUI LA PAGINA #VACANZECOIFIOCCHI E CONDIVIDI I CONSIGLI DI VIAGGIO

I consigli da ricordare in viaggio e durante le vacanze estive saranno distribuiti anche nei comuni italiani aderenti e in autostrada, tra caselli, punti Blu e aree di sosta per mantenere alta l’attenzione di conducenti e passeggeri in viaggio sulla sicurezza stradale. Sabato 30 luglio 2022, si svolgeranno le iniziative ai caselli autostradali con la distribuzione dei dépliant agli automobilisti in partenza. Segui la campagna #VacanzeCoiFiocchi e #VCF22 sulla pagina Facebook, che sarà aggiornata quotidianamente con informazioni e suggerimenti per viaggi, e condividi la sicurezza in vacanza con le persone che ami.