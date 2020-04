Uomini vs Donne al volante: i maschi causano più incidenti

Uno studio inglese rivela che i maschi causano più incidenti: ecco il confronto uomini vs donne al volante di 6 categorie veicoli diversi nel Regno Unito

Il ruolo del guidatore nel tempo è sempre stato associato a una carica di machismo, ma una nuova indagine, stavolta in UK, dimostra che i maschi in auto causano più incidenti. L’indagine che analizza una serie di fonti istituzionali fa il bilancio di uomini vs donne al volante. Ecco i veicoli più pericolosi nel confronto tra uomini e donne alla guida.

UOMINI VS DONNE AL VOLANTE: L’INDAGINE IN UK

Uno studio inglese riportato dal Daily Mail è stato condotto dai ricercatori dell’Università di Westminster sui rischi legati alla circolazione dei veicoli. Dall’indagine è emerso che il confronto uomini vs donne al volante è implacabile: le donne risultano essere più sicure mentre gli uomini più rischiosi al volante. E’ il maggiore divario “di genere” emerso dall’elaborazione delle statistiche sugli infortuni della polizia e dai dati sul traffico stradale. Lo studio ha messo in risalto i rischi di maschi e femmine al volante rispetto alle diverse categorie di veicoli. Dall’indagine sul numero di incidenti per milione di miglia, è venuto fuori che le donne possono avere un ruolo influente nella riduzione degli incidenti stradali nel Regno Unito.

UOMINI E DONNE AL VOLANTE: I VEICOLI PIU’ PERICOLOSI

Un filone della ricerca inglese ha prima evidenziato le categorie di veicoli che provocano più incidenti stradali nel Regno Unito, indipendentemente da uomini e donne al volante. Le moto risultano più pericolose delle auto: per ogni miglio causano 2,5 morti rispetto a 1 vittima per miglio da auto. Auto e taxi sono associati al 66% di tutti gli incidenti mortali, mentre le bici provocano il minor numero di incidenti (piuttosto sono la categoria più vulnerabile con i pedoni). I camion invece provocano 5 volte il numero di vittime per miglio rispetto alle auto. E questo ci spinge a fare una riflessione anche sulla conclusione che i maschi causano più incidenti.

UOMINI VS DONNE AL VOLANTE: CHI FA PIÙ INCIDENTI

Gli uomini sono associati a un livello di rischio maggiore in 5 categorie su 6 di veicoli. Al volante di auto e furgoni, gli uomini provocano il doppio degli incidenti rispetto alle donne, per ogni miglio. Nel confronto uomini vs donne, il rischio è maggiore per gli uomini anche alla guida di un camion (+25%) e in moto (+100%). E’ probabile che l’evidenza dei risultati dipenda molto dalla composizione dei guidatori uomini e donne, tradizionalmente più sbilanciata, ad esempio per camion, taxi e moto. “I lavori di guida tendono ad essere dominati dagli uomini” afferma Rachel Aldred ricercatrice presso l’Università di Westminster “i legislatori dovrebbero considerare maggiore equilibrio di genere nelle professioni anche sulla base del rischio di provocare incidenti stradali”.