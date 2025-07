Treni Venezia – Trieste rallentati dal maltempo: la situazione

Dalle primissime ore di lunedì 28 luglio 2025 si segnalano disagi sulla linea ferroviaria Venezia – Trieste via Udine per i danni provocati dalle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona di Spresiano (TV). Molti treni, anche dell’Alta Velocità, risultano rallentati e Trenitalia ha già dovuto limitare il percorso di alcuni convogli. Alle 10:00 del mattino la situazione non è ancora del tutto risulta, ecco dunque gli ultimi aggiornamenti.

MALTEMPO SULLA LINEA VENEZIA – TRIESTE: COSA STA SUCCEDENDO

I disagi sono iniziati alle 5:00 quando Trenitalia ha comunicato che a causa del maltempo (nella zona sta piovendo parecchio) la circolazione risultava rallentata a Spresiano condizionando il regolare movimento dei treni della trafficatissima linea ferroviaria Venezia – Trieste via Udine, specie in direzione del capoluogo veneto, con dilatazione dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti, oltre a cancellazioni e limitazioni di percorso. Nel frattempo squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella zona dell’Asolano dove si sono registrati alcuni allagamenti, per fortuna di poco rilievo.

TRENI VENEZIA – TRIESTE VIA UDINE MODIFICATI IL 28 LUGLIO 2025

In base all’ultimo aggiornamento diffuso da Trenitalia alle 7:45, la situazione dei treni della Venezia – Trieste è la seguente:

il Frecciarossa FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) – Napoli Centrale (14:03) non ferma a Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale. I passeggeri in partenza da Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale possono utilizzare il treno straordinario FR 36823 Udine (7:23) – Venezia Mestre (9:08) fino a Venezia Mestre, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

non ferma a Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale. I passeggeri in partenza da Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale possono utilizzare il treno straordinario FR 36823 Udine (7:23) – Venezia Mestre (9:08) fino a Venezia Mestre, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il Frecciarossa FR 9713 Udine (6:15) – Milano Centrale (10:15) ha origine da Venezia Mestre. I passeggeri in partenza da Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale possono utilizzare il treno straordinario FR 36823 Udine (7:23) – Venezia Mestre (9:08) fino a Venezia Mestre, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

In ogni caso, tutti i treni Alta Velocità e Intercity che viaggiano sulla linea interessata dal maltempo possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti.

MODIFICHE AI TRENI REGIONALI E COME RESTARE AGGIORNATI

Per quanto riguarda invece il trasporto regionale, anche in questo caso si stanno verificando ritardi fino a 30 minuti, ma anche modifiche e cancellazioni. Per maggiori dettagli e aggiornamenti dell’ultim’ora, Trenitalia consiglia di usare il servizio Cerca Treno inserendo nel campo di ricerca il numero del convoglio oppure il nome della stazione di partenza. Ulteriori notizie nella sezione Infomobilità del sito o dell’app di Trenitalia.