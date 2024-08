Treni speciali GP Monza 2024: orari e biglietti

C’è grande fermento in vista del GP di Monza 2024, in programma nel weekend del 30, 31 agosto e 1 settembre, visto che gli ultimi successi di Norris hanno clamorosamente riaperto la corsa al titolo mondiale, fino a qualche settimana fa saldamente nelle mani di Verstappen, e anche la Ferrari ha mostrato buoni segnali di ripresa che lasciano sperare in un possibile exploit. Saranno dunque tantissimi gli spettatori che affolleranno le tribune dell’autodromo di Monza (ma i biglietti sono ancora disponibili, limitatamente ad alcuni settori), e per agevolare l’afflusso Trenitalia e Trenord hanno organizzato treni speciali per il GP di Monza 2024, ecco tutte le info.

INIZIATIVE TRENITALIA PER IL GP MONZA 2024 DI F1

Trenitalia consente di raggiungere facilmente l’Autodromo Nazionale di Monza per assistere al Gran Premio d’Italia di Formula 1. In particolare, dal 28 agosto al 1° settembre i treni Eurocity effettuano una fermata straordinaria a Monza. In alternativa si può arrivare a Milano con i treni Frecciarossa, Intercity e con i treni del trasporto Regionale e poi proseguire con i servizi regionali di Trenord (vedi prossimo paragrafo).

Ecco i treni Eurocity con fermata straordinaria a Monza:

da Zurigo in direzione Milano o Venezia

da Milano o Venezia in direzione Zurigo

TRENI SPECIALI TRENORD PER IL GP DI MONZA 2024

In occasione del GP di Formula 1 a Monza 2024, Trenord organizza 21 treni straordinari tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo per raggiungere l’evento domenica 1 settembre, e offre biglietti speciali per raggiungere le prove e le gare di Formula 1 del circuito di Monza.

Treni speciali Milano – Biassono-Lesmo

Data: 1° settembre 2024

Prezzo: 5 euro (biglietto A/R).

Domenica 1° settembre viene organizzato un servizio straordinario di treni per il GP di Monza. I treni partiranno da Milano Porta Garibaldi con destinazione Biassono-Lesmo, senza fermate intermedie né all’andata né al ritorno. Il biglietto è valido per una sola persona, dai 4 anni compiuti. Maggiori informazioni qui.

Treni speciali Milano – Monza

Date: 30-31 agosto o 1° settembre 2024

Prezzo: 10 euro (biglietto A/R + bus navetta).

Biglietto integrato speciale di andata e ritorno valido sui treni di Trenord da tutte le stazioni di Milano a Monza FS e sulla navetta della Linea Nera tra Monza FS e l’Autodromo di Monza (Ingresso Gate G). Sabato e domenica saranno disponibili anche dei treni speciali no-stop da Milano Centrale a Monza. Biglietto valido per una sola persona, dai 4 anni compiuti, e solo nel giorno di convalida. Maggiori informazioni qui.

Treni speciali Lombardia – Biassono-Lesmo o Monza

Date: 30-31 agosto o 1° settembre 2024

Prezzo: 13 euro (biglietto speciale GP Monza Day Pass Trenord).

Biglietto di andata e ritorno valido da tutte le stazioni della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo, solo sui treni di Trenord (escluso il Malpensa Express), compresi i treni speciali no-stop da Milano Centrale a Monza. Il biglietto è valido per una singola persona nel giorno di convalida del biglietto. Gratis i ragazzi con meno di 14 anni che viaggiano con i titolari del biglietto. Maggiori informazioni qui.

GP MONZA 2024: BUS NAVETTE PER L’AUTODROMO

Per il GP di Monza 2024, ATM ha programmato un servizio straordinario con navette durante tutto il weekend, per facilitare gli spostamenti dei tifosi tra la stazione ferroviaria di Monza, il parcheggio dello stadio e l’autodromo.

Servizio navette

Linea Nera : in servizio venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, dalle 7:30 alle 20:30. Collega la stazione di Monza (Porta Castello) all’ingresso dell’autodromo di viale Mirabello (gate G).

: in servizio venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, dalle 7:30 alle 20:30. Collega la stazione di Monza (Porta Castello) all’ingresso dell’autodromo di viale Mirabello (gate G). Linea Blu: in servizio sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, dalle 7:30 alle 20:30. Collega il parcheggio dello stadio di Monza (viale Stucchi) all’ingresso dell’autodromo di viale Mirabello (gate G).

Biglietti e prenotazione navette

Sulle navette non valgono i biglietti degli altri mezzi pubblici. Per comprare il biglietto parcheggi e navette cliccare qui, per prenotare il biglietto navette cliccare qui.