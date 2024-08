Traghetto Stretto di Messina con l’auto: prezzi, info e consigli utili

Forse un giorno sullo Stretto di Messina ci sarà il ‘mitico’ ponte, ma fino ad allora l’unico modo per attraversare il lembo di mare che divide Calabria e Sicilia resta il traghetto. Ci sono diverse compagnie che gestiscono il collegamento tra le due sponde, con prezzi e caratteristiche differenti: continuando a leggere scoprirai tutte le informazioni necessarie per prendere facilmente il traghetto dello Stretto di Messina in auto o con altri mezzi privati.

TRAGHETTO STRETTO DI MESSINA: DA VILLA SAN GIOVANNI A MESSINA E VICEVERSA CON CARONTE & TOURIST

I traghetti Caronte & Tourist assicurano collegamenti giornalieri da Villa San Giovanni (RC) a Messina e viceversa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, con 168 corse giornaliere. La durata del viaggio è di 20 minuti circa. Gli orari cambiano in base alla stagione, trovi tutte le informazioni qui. Per quanto riguarda il costo del biglietto, il passeggero senza veicolo al seguito paga 2,50 € la singola corsa, 5 € andata e ritorno e 60 € l’abbonamento mensile (sono previste riduzioni per specifiche categorie). Invece chi ha un veicolo al seguito deve fare riferimento alla seguente tabella (prezzi aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo, clicca sull’immagine per leggerli meglio):

I passeggeri non compresi nelle formule sopra indicate (ad esempio per le auto fino a 7 posti) corrispondono un prezzo ulteriore pari a 2,50 € a tratta.

Esistono poi tariffe per rimorchi, pullman, biciclette e per i veicoli commerciali. I biglietti per il traghetto Stretto di Messina con Caronte & Tourist si acquistano qui. Il pagamento si può effettuare pure tramite il Telepass.

DA VILLA SAN GIOVANNI A MESSINA E VICEVERSA CON BLUFERRIES

I traghetti di Bluferries effettuano il collegamento di mezzi commerciali e di autovetture, roulotte, camper e motocicli. La tratta effettuata per tutto il periodo dell’anno è quella che collega i porti di Villa San Giovanni e Tremestieri (porto commerciale distante 10 km a sud di Messina, nei pressi dello svincolo autostradale Tremestieri della A18 Messina-Catania). La durata della traversata è di circa 50 minuti.

Nei periodi maggiore flusso veicolare (nel 2024 a partire dal 29 luglio), viene attivata anche la tratta Villa San Giovanni – Messina Porto Storico e viceversa, dedicata solo ad autovetture, camper e moto.

Per chi parte da Villa San Giovanni, il biglietto per il traghettamento con le navi Bluferries può essere acquistato online dal sito www.bluferries.it (con lo sconto del 5%), attraverso l’app MooneyGO, presso la biglietteria Bluferries nel piazzale d’imbarco a Villa San Giovanni oppure presso la stazione di servizio Villa Ovest. Invece chi parte da Messina, oltre al sito della compagnia e all’app MooneyGO, può recarsi presso la stazione di servizio On The Run Cafè in località Tremestieri (ME), nelle vicinanze dell’imbarco.

I traghetti veloci di Blue Jet, sempre da Villa San Giovanni a Messina e viceversa, effettuano solamente il trasporto passeggeri senza veicoli e il trasporto treni, no auto e moto.

TRAGHETTO DA REGGIO CALABRIA A MESSINA E VICEVERSA CON LIBERTY LINES

Liberty Lines garantisce il servizio di trasporto passeggeri con mezzi veloci in partenza tra Messina (porto) e Reggio Calabria (porto). Nel periodo estivo giugno-settembre 2024 i collegamenti sono garantiti tutti i giorni secondo il seguente calendario:

Lunedì – venerdì (giorni feriali) : 20 partenze da Messina e rispettivi ritorni da Reggio Calabria, nella fascia oraria dalle 5:25 alle 23:45;

: 20 partenze da Messina e rispettivi ritorni da Reggio Calabria, nella fascia oraria dalle 5:25 alle 23:45; Sabato, domenica e festivi: 10 partenze da Messina e rispettivi ritorni da Reggio Calabria, nella fascia oraria tra le 6:20 e le 23:45;

Tempi di percorrenza: da Messina verso Reggio Calabria 30 minuti; da Reggio Calabria per Messina 35 minuti.

Clicca qui per acquistare i biglietti online e per vedere le tariffe. Clicca qui per conoscere le biglietterie autorizzate se vuoi acquistare il biglietto cartaceo.

Liberty Lines non effettua il trasporto veicoli.

TRAGHETTO DA REGGIO CALABRIA A MESSINA E VICEVERSA CON MERIDIANO LINES

Meridiano Lines si occupa principalmente dell’attraversamento nello Stretto di Messina, da Reggio Calabria a Tremestieri e viceversa, dei mezzi di trasporto speciali: camion, merci pericolose e trasporti eccezionali. Vai sul sito ufficiale per tutte le informazioni su orari e tariffe.