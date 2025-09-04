Traffico 5, 6 e 7 settembre 2025: le previsioni del weekend

L’estate non è ancora finita e molti italiani stanno approfittando del bel clima di settembre (e dei prezzi generalmente più bassi) per una vacanza low cost o per un semplice weekend fuori porta. Non a caso le previsioni del traffico del 5, 6 e 7 settembre 2025 diffuse da Viabilità Italia, l’organismo della Polizia stradale, segnalano code già dal pomeriggio di venerdì e per l’intera giornata di sabato, fino a tramutarsi in traffico intenso con possibili criticità nella seconda parte della giornata di domenica, in occasione dei rientri. Se pensate quindi di muovervi nel fine settimana non sottovalutate queste informazioni e optate per una ‘partenza intelligente’ scegliendo l’orario migliore.

TRAFFICO 5, 6 E 7 SETTEMBRE 2025 E PREVISIONI METEO

In occasione del prossimo fine settimana è previsto traffico a partire dal pomeriggio di venerdì 5 settembre per le partenze verso le località turistiche, che continueranno pure nella giornata di sabato. Tuttavia il grosso dei movimenti, concentrato principalmente sabato 6, domenica 7 e anche al mattino di lunedì 8 settembre, riguarderà il rientro verso le grandi città, con criticità da bollino rosso concentrate soprattutto domenica. Occhio soprattutto alle direttrici che dalla Liguria portano in Lombardia e in Piemonte, all’intera tratta dell’A14 in direzione nord (a rischio soprattutto la fascia romagnola) e alle arterie verso Roma dall’Abruzzo e dalla Campania. Cliccando sull’immagine in basso puoi controllare le previsioni del traffico nell’intero week-end.

Per quanto riguarda lo scenario meteo atteso nel fine settimana, venerdì 5 variabile al nord con qualche rovescio o temporale sui settori alpini centro-orientali e su est Liguria, stabile e soleggiato al centro e al sud, salvo qualche pioggia al mattino sull’alta Toscana. Temperature in lieve rialzo con massime fino a 32°C. Sabato 6 migliora su tutte le regioni del nord, tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche al centro-sud salvo qualche innocuo addensamento. Temperature stabili. Stessa cosa domenica 7 con bel tempo quasi dappertutto a parte qualche velatura su Triveneto e lungo l’Appennino. Temperature stabili.

TRAFFICO 5, 6 E 7 SETTEMBRE 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end del 5, 6 e 7 settembre 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 7 settembre 2025: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 5, 6 E 7 SETTEMBRE 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 5, 6 e 7 settembre 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle strade a libero transito durante l’estate 2025. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: