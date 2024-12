Traffico 27, 28 e 29 dicembre 2024: le previsioni del weekend

Tra Natale e Capodanno c’è un interessantissimo weekend che favorisce arrivi e partenze evitando le canoniche giornate di festa, con la probabilità quindi di trovare meno traffico e di beneficiare di una buona situazione metereologica, considerando che le previsioni sono abbastanza buone. Vediamo allora come sarà il traffico del 27, 28 e 29 dicembre 2024 sulle principali strade e autostrade italiane.

TRAFFICO 27, 28 E 29 DICEMBRE 2024 E PREVISIONI METEO

Nel fine settimana è previsto traffico sostenuto fin dalla mattina di venerdì 27 dicembre, con progressivo aumento dei volumi nelle ore pomeridiane e poi nella giornata di sabato 28, specie nella fascia oraria tra le 6:00 e le 12:00. Domenica 29 inizierà in maniera tranquilla ma lo scenario è destinato a cambiare nel pomeriggio/sera quando le ultime partenze per le vacanze di Capodanno si mescoleranno ai primi rientri verso le città di chi ha già terminato le ferie. Per quanto riguarda le tratte autostradali più trafficate, considera soprattutto l’A22 del Brennero in direzione nord, la A5 che da Torino porta al Monte Bianco, la A9 Lainate-Como-Chiasso, l’A23 Palmanova-Tarvisio, l’A27 Venezia-Belluno, l’A32 Torino-Bardonecchia e anche la A33 Asti-Cuneo.

Lo scenario meteo di venerdì 27 dicembre prevede una certa variabilità che insisterà su Puglia, Campania orientale, Lucania, Calabria e Sicilia, con maggiori addensamenti fino al mattino, seppur senza fenomeni di rilievo associati. Sul resto d’Italia prevarrà l’azione stabilizzante dell’anticiclone, con bel tempo. Farà freddo di notte sulle regioni centro-settentrionali, con gelate anche diffuse e forti inversioni termiche, mentre torneranno a salire di qualche grado le temperature diurne.

Sabato 28 dicembre ancora variabile su Puglia, Calabria e Sicilia con locali addensamenti irregolari ma senza fenomeni rilevanti. L’anticiclone rimarrà il protagonista indiscusso sul resto d’Italia, con tempo stabile e soleggiato, pur con cielo a tratti offuscato dal passaggio di alcune velature al Nord, in Toscana e sulle Marche. Temperature in lieve locale aumento nei massimi.

Anche domenica 29 dicembre sono attese condizioni anticicloniche sull’Italia con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo alcuni addensamenti su Salento, Calabria e Sicilia, a carattere innocuo. In serata nubi in aumento su Levante Ligure e alta Toscana. Temperature stabili.

TRAFFICO 27, 28 E 29 DICEMBRE 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il weekend del 27, 28 e 29 dicembre 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 29 dicembre 2024: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 27, 28 E 29 DICEMBRE 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 27, 28 e 29 dicembre 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas), oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda di montare gli pneumatici invernali visto che l’obbligo è già scattato il 15 novembre su molte strade e autostrade d’Italia. In alternativa devi avere a bordo le catene o le calze da neve. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

