Traffico 12, 13 e 14 settembre 2025: le previsioni del weekend

Ultimi scampoli d’estate e ultime partenze per gli italiani, anche se il weekend non si prospetta particolarmente favorevole dal punto di vista meteorologico (soprattutto sabato al nord, poi migliora). Occhio dunque alle previsioni del traffico del 12, 13 e 14 settembre 2025 per organizzare un viaggio al riparo da code e rallentamenti, scegliendo gli orari migliori.

TRAFFICO 12, 13 E 14 SETTEMBRE 2025 E PREVISIONI METEO

In occasione del prossimo fine settimana è previsto traffico a partire dal pomeriggio di venerdì 12 settembre per le ultime partenze verso le località turistiche, approfittando anche della bella giornata. Sabato 13 il meteo dovrebbe però peggiorare, specie al nord, e questo potrebbe condizionare la viabilità creando numerosi ingorghi. Guida con estrema prudenza (qui i nostri consigli su come guidare con la pioggia). Stessa cosa domenica 14, quando nel pomeriggio/sera si concentrerà il grosso dei rientri verso le città, ma stavolta il maltempo dovrebbe spostarsi sulle regioni centrali. Per quanto riguarda le autostrade più trafficate, considera soprattutto le direttrici che dalla Liguria portano in Lombardia e in Piemonte, all’intera tratta dell’A14 in direzione nord (a rischio soprattutto la fascia romagnola) e alle arterie verso Roma dall’Abruzzo e dalla Campania.

Previsioni meteo weekend 12, 13 e 14 settembre 2025:

venerdì 12 prevista variabilità su Alpi e Prealpi centro orientali con piogge e locali temporali, più stabile e soleggiato sulle altre zone del nord. Al centro locali disturbi sulla Toscana, soprattutto settentrionale, con qualche piovasco, meglio sulle altre regioni. Al sud giornata nel complesso stabile e soleggiata, solo un po’ di variabilità diurna in appennino ma senza fenomeni.

prevista variabilità su Alpi e Prealpi centro orientali con piogge e locali temporali, più stabile e soleggiato sulle altre zone del nord. Al centro locali disturbi sulla Toscana, soprattutto settentrionale, con qualche piovasco, meglio sulle altre regioni. Al sud giornata nel complesso stabile e soleggiata, solo un po’ di variabilità diurna in appennino ma senza fenomeni. sabato 13 veloci piovaschi in transito al mattino su medio alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e alto Friuli, poi tra pomeriggio e sera peggiora al nord-ovest con rovesci e temporali, più frequenti su Liguria e, in estensione la notte, anche su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Al centro, sereno o poco nuvoloso fino a fine giornata, quando arriveranno piogge e temporali sulla Toscana. Al sud sereno o poco nuvoloso.

veloci piovaschi in transito al mattino su medio alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e alto Friuli, poi tra pomeriggio e sera peggiora al nord-ovest con rovesci e temporali, più frequenti su Liguria e, in estensione la notte, anche su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Al centro, sereno o poco nuvoloso fino a fine giornata, quando arriveranno piogge e temporali sulla Toscana. Al sud sereno o poco nuvoloso. domenica 14 residua instabilità al mattino su levante Ligure e Triveneto con qualche isolato piovasco, schiarite altrove. Al centro, variabilità su Toscana, Umbria e Marche con qualche veloce piovasco in rapido esaurimento entro il pomeriggio. Ancora sole su tutte le regioni del sud.

TRAFFICO 12, 13 E 14 SETTEMBRE 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end del 12, 13 e 14 settembre 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 14 settembre 2025: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 12, 13 E 14 SETTEMBRE 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 12, 13 e 14 settembre 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle strade a libero transito durante l’estate 2025. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

