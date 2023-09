Toyota GR86: è all’altezza nel test dell’alce?

La Toyota GR86 nel test dell’alce si rivela per quello che è: una sportiva genuina a un prezzo non esagerato e con la giusta potenza. In caso di una manovra improvvisa oltre una certa velocità, però, bisogna saper gestire le reazioni dell’auto conseguenti alle sterzate brusche. Il test realizzato dal magazine spagnolo Km77 permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il guidatore nella manovra di evitamento ostacolo più nota al mondo. Ecco il video del test qui sotto e i commenti alla prova.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Toyota GR86 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni alla velocità media di circa 70 km/h. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove della Toyota GR86 nel video qui sotto.

TEST DELL’ALCE SU TOYOTA GR86: ATTENTI AL SOVRASTERZO

Il test dell’alce della Toyota GR86 è stato eseguito con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S misura 225/40 ZR 18 e dimostra che le sterzate impulsive andrebbero evitate. Strattonare il volante come reazione istintiva per evitare un ostacolo improvviso provoca reazioni ancora più difficili da gestire con la GR86. “L’asse posteriore slitta e il sovrasterzo ha impedito di completare la manovra”. Riducendo la velocità a 77 km/h e con un movimento dello sterzo più fluido, la prova viene completata senza abbattere coni.

TOYOTA GR86 NELLO SLALOM TRA I CONI: CONTROLLO DI STABILITA’ INVASIVO

Alla partenza dello slalom tra i coni la Toyota GR86 fa pattinare le ruote posteriori con il controllo di trazione disattivato: è la condizione che assicura la migliore accelerazione, ad esempio nei track-day. “La GR86 si muove con agilità. La modulabilità dell’acceleratore e la precisione dello sterzo sono particolarmente piacevoli. Anche spingendo un po’ di più le marce, le ruote anteriori scivolano a malapena”. “Il rollio è ridotto, ma nella manovra di inversione il controllo di stabilità ha tolto potenza, è stato il momento più critico della prova”.