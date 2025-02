Test Alce VW Golf 8 1.5 eTSI: quanto è migliorata dopo 4 anni?

La Volkswagen Golf 8 1.5 eTSI con cambio DSG nel test dell’alce è stata sottoposta dopo 4 anni nuovamente al test dell’alce. Dopo i risultati non proprio entusiasmanti, in parte a causa degli pneumatici che raggiungevano in poco tempo i limiti di aderenza, la Golf 8 è rimasta sostanzialmente la stessa, ma con piccoli accorgimenti: nuova taratura software dei sistemi di assistenza alla guida, un motore 1.5 TSI MildHybrid e cerchi in lega con un diametro più grande di 1 pollice, ma abbinati agli stessi pneumatici del precedente test. Il test dell’alce rivela le reazioni dell’auto che possono mettere in difficoltà un conducente comune davanti a un ostacolo improvviso da evitare. Ecco il video del test Volkswagen Golf 8 realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESC attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità.

Oltre al test dell’alce, Volkswagen Golf 8 è stata testata nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove Volkswagen Golf 8 nel video qui sotto.

RISULTATI TEST ALCE VW GOLF 8 1.5 ETSI

Considerate le premesse: stessa auto, stessi pneumatici estivi Bridgestone Turanza T005, il magazine spagnolo si aspettava un epilogo simile a quello precedente. L’impressione è stata alimentata ulteriormente dopo il primo tentativo effettuato a 77 km/h clamorosamente fallito. Stavolta però il pregiudizio ha giocato un brutto scherzo: “Ho provato a indovinare cosa sarebbe successo: sottosterzo. Sbagliato!”, commenta il testare alla guida. “Non mi aspettavo che scivolasse così tanto dietro”. Fatto il reset mentale, si passa agli altri tentativi e infatti: “Non c’è traccia di quel sottosterzo che ha mostrato la Golf nel 2020. Al contrario, ora è l’asse posteriore a sopportare il massimo sforzo (di aderenza, ndr)”. La velocità di 77 km/h è quella limite, ma stavolta senza reazioni imprevedibili.

TEST SLALOM TRA I CONI VW GOLF 8 1.5 ETSI

Anche nello slalom tra i coni la VW Golf 8 conserva la migliorata capacità di gestire i trasferimenti di carico in modo fluido e veloce. “Il rollio del telaio è moderato, lo sterzo è preciso e gli aiuti del controllo di stabilità sono minimi e senza ostacolare le manovre del conducente”.