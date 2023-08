Taxi: nuove licenze e incentivi raddoppiati, ecco il decreto

Arriva in Consiglio dei Ministri l’atteso decreto-legge Omnibus ‘Asset, attività economiche e investimenti strategici’ che, tra le varie cose, mette mano al settore taxi con un intervento strutturale per l’immissione sul mercato di nuove licenze, più un altro che prevede misure temporanee in base ai flussi turistici. Introdotta inoltre la possibilità di beneficiare di incentivi dal valore doppio rispetto ai termini dell’Ecobonus per acquistare nuovi veicoli taxi e NCC, purché ecologici.

NUOVE LICENZE TAXI 2023: COSA PREVEDE IL DECRETO OMNIBUS

L’intervento strutturale autorizza i Comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i Comuni sede di aeroporto internazionale a incrementare il numero delle licenze di taxi, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze. Il concorso straordinario prevede, obbligatoriamente, l’uso di veicoli non inquinanti (ibridi o elettrici). Il concorso è aperto a chi è già titolare di licenza, a chi ha svolto il ruolo di sostituto alla guida e ad altri soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Come sottolinea il Sole 24Ore, rispetto alla normativa vigente (legge 21/1992), che già affida agli enti locali la facoltà di aumentare le licenze, il nuovo decreto-legge rompe il tabù ‘un’auto-una licenza’ e di fatto apre una breccia nel sistema contingentato dei taxi. Il prezzo della licenza viene fissato da ciascun Comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi. Il testo del decreto prevede poi che la seconda licenza possa essere conferita in una cooperativa, oppure data in gestione o venduta.

Il secondo intervento sul settore dei taxi avrà invece un impatto provvisorio, con licenze valide fino a 12 mesi e rinnovabili fino a 24. In questo caso i titoli saranno riservati in via esclusiva ai tassisti che potranno acquistarne una in più oppure riceverla gratuitamente dal Comune.

INCENTIVI AUTO RADDOPPIATI PER TAXI E NCC

Per quanto riguarda gli annunciati incentivi auto ‘raddoppiati’, il testo del decreto-legge contempla in effetti un intervento per il rinnovo dei taxi e dei veicoli NCC più inquinanti, facendo ricorso al fondo istituito dal MIMIT. In sostanza, per l’acquisto di auto ibride o elettriche per il servizio taxi e NCC si potrà beneficiare di incentivi doppi rispetto a quelli previsti dall’Ecobonus (ad esempio, per un’auto elettrica con contestuale rottamazione di un veicolo inquinante, 10.000 euro invece di 5.000). Questi incentivi saranno riservati ai vincitori del concorso straordinario per le nuove licenze taxi, a chi è già titolare di licenze e intende rottamare veicoli di servizio fino a Euro 5 e ai soggetti autorizzati per il servizio NCC.

RIFORMA TAXI: SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA

Occorre subito sottolineare che queste novità non sembrano convincere pienamente i sindacati dei tassisti, che sono già sul piede di guerra: “Circola nelle ultime ore una bozza del decreto-legge Omnibus i cui contenuti, in alcuni punti, a nostro avviso non risultano condivisibili”, fanno sapere i tassisti. “Se così fosse, sarebbe necessario che il confronto auspicato dallo stesso Governo, non fosse di facciata, ma concreto e realizzabile prima della conclusione dell’iter legislativo. Diversamente, come sindacati di rappresentanza saremmo necessariamente costretti a ricorrere a tutte le forme rivendicative costituzionalmente previste a tutela dei legittimi interessi degli operatori del comparto”. Insomma, siamo già alle minacce di sciopero ancor prima che il testo venga approvato. Prevediamo l’ennesimo autunno caldo.