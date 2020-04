Taxi, NCC e SIAE per la musica: tariffe e condizioni 2020

Riprodurre musica su Taxi, NCC e mezzi pubblici: tariffe e condizioni SIAE 2020 e le formule di pagamento in base al numero di apparecchi e tipologia di veicoli

I diritti SIAE per la musica nei Taxi, NCC e mezzi per trasporto passeggeri, sono un’incombenza dovuta tanto quanto le feste private con intrattenimento degli ospiti. La tariffa SIAE per la radio o la TV su Taxi, Bus o Auto a noleggio con conducente, varia in base alla tipologia dell’apparecchio e dei file riprodotti in pubblico. Ecco quanto costa ascoltare musica su mezzi per trasporto passeggeri, tariffe e condizioni SIAE 2020 per Taxi, NCC e veicoli per servizio di piazza.

I DIRITTI SIAE PER LA MUSICA SU TAXI, NCC E MEZZI PUBBLICI

Come è noto, la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è un ente pubblico che opera per conto dello Stato, società private o pubbliche per la tutela del diritto d’autore. In sostanza, nelle sue molteplici divisioni, si occupa di corrispondere agli autori di opere d’ingegno i diritti derivanti dallo sfruttamento delle proprietà intellettuali, inclusa la musica. Per poter ascoltare musica in Taxi, sul bus o su un’auto a noleggio con conducente, le aziende, i titolari di licenza o le cooperative di radiotaxi sono tenuti al pagamento dei diritti SIAE, o perlomeno questo stabilisce la legge sul diritto d’autore in Italia.

TARIFFE SIAE 2020 PER LA MUSICA SUI MEZZI PUBBLICI

Per capire quanto si paga per i diritti SIAE 2020 su Taxi, NCC, ecc., bisogna fare una distinzione per categorie di veicoli e apparati di trasmissione audio-video. Per la diffusione della musica di sottofondo sui mezzi pubblici, automezzi adibiti a servizi turistici di linea o trasporto passeggeri negli aeroporti, le tariffe SIAE 2020 variano dall’abbonamento annuale a mensile. In generale, per automezzi adibiti al trasporto di passeggeri, le tariffe annuali sono:

– Radio Tradizionale: 50,70 euro

– Apparecchi per la riproduzione audio (Cd, lettore MP3, ecc.): 108,10 euro

– TV: 146,10 euro

– Apparecchi per la riproduzione video: 430,70 euro.

Le tariffe SIAE per periodi inferiori ai 12 mesi solari sono:

– 1 mese: 20% della tariffa annuale

– 3 mesi: 40% della tariffa annuale

– 6 mesi: 60% della tariffa annuale.

I diritti SIAE sul secondo apparecchio comportano uno sconto del 10% sulle tariffe annuali, che si riducono del 20% dal terzo apparecchio dello stesso tipo in poi.

TARIFFE SIAE 2020 PER LA MUSICA SUI TAXI ED NCC

Il pagamento dei diritti SIAE per la musica su Taxi ed NCC comprende in particolare le tariffe per la sola riproduzione Radio o di Brani di musica, considerando che in genere la permanenza sui mezzi è relativamente breve. Per la musica di sottofondo sui Taxi le tariffe annuali 2020 riguardano l’uso di:

– Radio Tradizionale: 50,70 euro

– Apparecchi per la riproduzione audio (Cd, lettore MP3, ecc.): 108,10 euro.