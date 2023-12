Svizzera: incidenti stradali gravi per alcol aumentati del 19%

Il 2022 ha visto un preoccupante aumento degli incidenti stradali in Svizzera causati all’alcol. Questa tendenza è particolarmente allarmante poiché conta 4.558 incidenti registrati rispetto ai 3.815 del 2021, rappresentando una variazione del +19%. Di particolare preoccupazione sono i 432 incidenti correlati all’alcol con esiti fatali o feriti gravi, rendendo il 2022 l’anno peggiore degli ultimi dieci anni. Ecco i dati riportati dal Touring Club Svizzero (TCS) e le regioni più critiche.

CANTONE DI GINEVRA IN VETTA ALLA CLASSIFICA DEGLI INCIDENTI PER ALCOL

L’elaborazione del TCS mostra un’inversione della tendenza degli anni precedenti, caratterizzati da una diminuzione degli incidenti, eccezion fatta per il lieve calo del 2020 e del 2021, anni influenzati dalla pandemia. Secondo i dati del portale map.geo.admin.ch il Cantone di Ginevra si conferma purtroppo in cima alla classifica degli incidenti gravi legati all’alcol, registrando 1,04 incidenti ogni 10.000 abitanti nel 2022. Questa tendenza persiste da sei anni, con una quota di incidenti gravi che oscilla tra 0,76 e 1,01 ogni 10.000 abitanti dal 2017 al 2021. Altri Cantoni che seguono con alti tassi di incidenti gravi includono Sciaffusa, Nidvaldo, Ticino e Obvaldo.

INCIDENTI STRADALI GRAVI PER ALCOL IN SVIZZERA NEL 2022

A livello nazionale, gli incidenti sono aumentati in tutti i Cantoni tranne che in Giura, a Zugo, Zurigo e Uri, dove si è osservato un calo. La media nazionale ha visto un significativo incremento, passando da 0,42 a 0,49 incidenti ogni 10.000 abitanti tra il 2021 e il 2022. Inoltre, il numero di incidenti gravi è rimasto stabile in Argovia e nel Cantone di Basilea Campagna.

Il Cantone di Vaud ha registrato 6 incidenti mortali causati dall’alcol, seguito da Ticino con 3 e poi da Vallese, Soletta, Berna, Lucerna e Argovia con 2 ciascuno. Complessivamente, l’alcol è stato la causa di 25 incidenti mortali nel 2022. Dopo una diminuzione nel 2020 e nel 2021 durante la pandemia, le licenze di condurre ritirate per stato di ebbrezza hanno visto un aumento del 23% nel 2022, passando da 10.591 a 13.043.

APPELLO DEL TCS ALLA RESPONSABILITÀ

Il TCS ricorda un monito che anche SicurAUTO.it da sempre rivolge ai suoi lettori: l’importanza di fare scelte responsabili durante le feste e scegliere se bere o guidare. Meglio affidare le chiavi dell’auto a un familiare o un amico che non beve e organizzarsi a turno durante le principali feste. La guida in stato di ebbrezza non solo mette a rischio la vita del conducente ma anche quella dei suoi passeggeri e di altri utenti della strada. Il consumo di alcol compromette gravemente la capacità di guida, rallentando riflessi, attenzione e valutazione delle distanze. Se proprio non avete alternative per tornare a casa, come mezzi pubblici o taxi, chiedete di poter restare per la notte a chi vi può ospitare, ne va della sicurezza stradale di tutti.