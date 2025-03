Strade chiuse a Milano per il Carnevale Ambrosiano: le modifiche

Nel fine settimana del 7 e 8 marzo 2025 sono previsti diversi eventi a Milano per festeggiare la fine del Carnevale Ambrosiano, che rispetto agli altri carnevali d’Italia dura qualche giorno in più (e tra poco spiegheremo perché). Lo svolgimento di sfilate e di altre iniziative carnevalesche determinerà inevitabilmente la chiusura al traffico di alcune strade e la deviazione di alcune corse dei mezzi pubblici. Scopriamo dunque quali sono le strade chiuse a Milano per il Carnevale Ambrosiano.

PERCHÉ IL CARNEVALE AMBROSIAMO DURA DI PIÙ?

Ma perché a Milano il carnevale non finisce il giorno di martedì grasso, come tutti gli altri, ma il sabato successivo, che viene chiamato appunto ‘sabato grasso’? Perché nel capoluogo lombardo non si osserva il rito liturgico romano, cioè quello maggiormente diffuso nel mondo cristiano, ma il ‘rito ambrosiano‘ che prevede l’inizio della Quaresima non dal mercoledì delle Ceneri ma dalla domenica immediatamente successiva, e di conseguenza l’ultimo giorno di carnevale è il sabato. La tradizione vuole che sia stato proprio Sant’Ambrogio, impegnato in un pellegrinaggio lontano dalla città, a chiedere alla popolazione di posticipare di quattro giorni la fine del carnevale, spostandola dal martedì al sabato, per dargli il tempo necessario di tornare e dare così inizio ai riti liturgici della Quaresima.

Questa però è solo una leggenda mentre la realtà è ben diversa (e decisamente meno suggestiva): originariamente tutti i riti, non solo quello ambrosiano, prevedevano l’inizio della Quaresima di domenica, fino a che il rito romano, che sarebbe poi diventato il predominante, ha anticipato l’inizio della Quaresima al mercoledì per avere 40 giorni esatti di digiuno fino a Pasqua, con esclusione delle domeniche durante le quali si poteva non digiunare.

Precisiamo che il rito ambrosiano viene osservato non solo nel capoluogo ma nella maggior parte dei comuni che fanno parte dell’arcidiocesi di Milano (che copre le province di Milano, Monza, Lecco, Varese e in parte Como) e in alcune zone che un tempo ne facevano parte (per esempio nel bergamasco).

STRADE CHIUSE A MILANO PER IL CARNEVALE AMBROSIANO 2025

Ci sono diversi eventi organizzati a Milano per il Carnevale Ambrosiano 2025 con possibile impatto sulla viabilità cittadina. Il Comune potrebbe infatti decidere di chiudere le strade interessate (comprese le strade limitrofe) e deviare le linee di bus e tram. Per tutte le informazioni fate riferimento al sito di ATM e state attenti a eventuali segnali stradali temporanei che potrebbero indicare strade chiuse e/o divieti di sosta e parcheggio.

7 marzo 2025 : il Municipio 4, nella periferia sud-est di Milano, ospita una grande parata per le strade del quartiere. L’appuntamento è fissato per le 14:45 di venerdì 7 marzo presso la Biblioteca Calvairate di piazzale Martini. A partire dalle 15:30 circa, quando il corteo arriverà al Parco Formentano (tra corso XXII Marzo e viale Umbria), ci saranno attività, giochi e laboratori organizzati da diverse associazioni.

: il Municipio 4, nella periferia sud-est di Milano, ospita una grande parata per le strade del quartiere. L’appuntamento è fissato per le 14:45 di venerdì 7 marzo presso la Biblioteca Calvairate di piazzale Martini. A partire dalle 15:30 circa, quando il corteo arriverà al Parco Formentano (tra corso XXII Marzo e viale Umbria), ci saranno attività, giochi e laboratori organizzati da diverse associazioni. 7 – 8 marzo 2025 : ultimi due giorni per visitare il Mercato dei Saltimbanchi, la sessione di carnevale del festival ‘Le mille e una piazza’, giunto alla sua sesta edizione, che porta in piazza la Commedia dell’Arte, tra classici e riletture originali, con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età. In particolare, sabato 8 marzo cinque compagnie teatrali presenteranno i loro spettacoli sul palco circolare del Cyrano di Bergerac di Eugenio Allegri, allestito in Piazza Mercanti.

: ultimi due giorni per visitare il Mercato dei Saltimbanchi, la sessione di carnevale del festival ‘Le mille e una piazza’, giunto alla sua sesta edizione, che porta in piazza la Commedia dell’Arte, tra classici e riletture originali, con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età. In particolare, sabato 8 marzo cinque compagnie teatrali presenteranno i loro spettacoli sul palco circolare del Cyrano di Bergerac di Eugenio Allegri, allestito in Piazza Mercanti. 7 – 8 marzo 2025 : la 18^ edizione del Milano Clown Festival si svolge, in occasione del Carnevale Ambrosiano, in tante piazze e strade delle città. Previsti circa 150 eventi tra circo-teatro, spettacoli e performance in 21 luoghi di Milano, con la partecipazione di 80 artisti da 10 nazioni del mondo. Tutti gli eventi non richiedono prenotazione e sono a ingresso gratuito. Orari, luoghi e calendario qui.

: la 18^ edizione del Milano Clown Festival si svolge, in occasione del Carnevale Ambrosiano, in tante piazze e strade delle città. Previsti circa 150 eventi tra circo-teatro, spettacoli e performance in 21 luoghi di Milano, con la partecipazione di 80 artisti da 10 nazioni del mondo. Tutti gli eventi non richiedono prenotazione e sono a ingresso gratuito. Orari, luoghi e calendario qui. 7 – 8 – 9 marzo 2025: attivo in Parco Sempione il Luna Park Meneghino. Il parco divertimenti, che rimarrà in funzione fino a domenica 16 marzo, è posto nell’area che parte da via Gadio e arriva all’Arena Civica, con 62 attrazioni adatte a tutta la famiglia, oltre a vari stand con street-food, snack e dolci e palloncini. Il Luna Park è aperto nei giorni feriali dalle 14:30 alle 19:30, nei weekend e nei festivi dalle 10:30 alle 20:00.

EVENTI FUORI MILANO PER IL CARNEVALE AMBROSIANO 2025, CON EFFETTI SULLA VIABILITÀ

Come scrivevamo poc’anzi, il Carnevale Ambrosiano non si svolge solo a Milano città ma in diversi altri paesi della Lombardia che seguono lo stesso rito liturgico ambrosiano. Ci saranno dunque parecchi eventi con la possibilità di trovare strade chiuse e deviazioni. Ecco i principali: