Stellantis: class action in Olanda per presunta frode sulle emissioni

Una fondazione no-profit olandese, denominata Fiat Chrysler Investors Recovery Stichting, ha avviato una class action contro Stellantis, accusando quella che all’epoca era FCA di presunte manipolazioni nei test sulle emissioni. Secondo la fondazione, tra il 2014 e il 2017 Fiat Chrysler Automobiles avrebbe adottato un software per ingannare i test di omologazione e far risultare emissioni inferiori rispetto a quelle reali. “A causa di questo, gli investitori che hanno acquistato e/o detenuto azioni Fiat Chrysler hanno subito danni significativi“, si legge nel comunicato dello studio legale Scott+Scott che tutela gli interessi della fondazione.

STELLANTIS RITIENE LA CAUSA INFONDATA

In realtà Stellantis ha già risposto affermando che ritiene la causa infondata e che intende difendersi con determinazione. Questa controversia segue un precedente in cui FCA US LLC, una controllata americana di Stellantis, si era dichiarata colpevole nel 2022 in relazione a un’indagine pluriennale condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su frodi relative alle emissioni diesel.

CHI PUÒ ADERIRE ALLA CLASS ACTION CONTRO STELLANTIS

Tornando alla nuova class action, lo studio legale Scott+Scott ha chiarito che tutti gli investitori che hanno avuto in portafoglio azioni FCA acquistate tra ottobre 2014 e maggio 2017 sulla borsa valori di Milano possono aderire all’azione collettiva registrandosi sul sito ufficiale. L’iniziativa, tra l’altro, è supportata da un finanziatore esterno associato al gruppo statunitense di gestione degli investimenti Fortress Investment Group.

QUANDO INIZIA LA CAUSA?

La causa è stata formalmente presentata al Tribunale Distrettuale di North-Holland il 28 agosto, con la prima udienza prevista per il 4 dicembre 2024. In quella data, verrà discusso il prosieguo del caso, un evento che potrebbe avere implicazioni decisamente significative per il gruppo Stellantis e per gli investitori coinvolti.