Sicurezza stradale: nel 2023 +3% di controlli e +20% di infrazioni

I dati sulla sicurezza stradale da gennaio a settembre 2023, raccolti dal dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno insieme con gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rivelano che ci sono stati più controlli da parte delle forze dell’ordine con un netto incremento di infrazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Viceversa è calato il numero degli incidenti stradali e delle vittime.

SICUREZZA STRADALE: PIÙ CONTROLLI E NOTEVOLE INCREMENTO DI INFRAZIONI

Nel dettaglio, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2023 i veicoli controllati sono stati 1,135 milioni, pari al +3,3% sul 2022, con 1,3 milioni di violazioni accertate, +20%. Entrando più nello specifico, i controlli con etilometro agli automobilisti sono aumentati del +61,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a dimostrazione che il contrasto alla guida in stato d’ebbrezza è considerato un punto cardine nella strategia di entrambi i ministeri per tutelare la sicurezza stradale. Non a caso il MIT ha stanziato 3 milioni di euro nel triennio 2023 – 2025 per l’acquisto di attrezzature e dispositivi per implementare i controlli della Polstrada.

IN CALO GLI INCIDENTI STRADALI 2023, SCENDONO ANCHE LE VITTIME

Buoni, come anticipavamo, anche i numeri dell’incidentalità stradale: sempre nei primi nove mesi del 2023, i decessi sulle strade sono diminuiti del -7,8% e gli incidenti del -9,5%. Un risultato, secondo i ministri Piantedosi e Salvini, frutto proprio della maggiore presenza sul territorio delle Forze dell’ordine. Si tratta comunque di dati parziali che dovranno trovare conferma l’anno prossimo quando uscirà il consueto rapporto ACI-Istat sugli incidenti stradali in Italia.

SICUREZZA STRADALE PRIORITÀ DEL GOVERNO CON IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Durante la presentazione dei dati del dipartimento della Pubblica sicurezza, Viminale e MIT hanno ricordato che per il Governo il tema della sicurezza stradale è di primaria importanza. Proprio in queste settimane le commissioni competenti della Camera dei Deputati stanno lavorando sul disegno di legge di parziale revisione del Codice della Strada, presentato durante l’estate, che prevede maggiori sanzioni per le infrazioni più gravi (su tutte l’immediata sospensione della patente per chi usa il cellulare alla guida), ma anche azioni preventive e di sensibilizzazione verso i più giovani, con corsi mirati. Nei primi mesi del 2024 sarà inoltre avviata una nuova campagna informativa per promuovere la prudenza alla guida, mentre l’estate scorsa in via sperimentale è stato attivato un progetto pilota per favorire il rientro in taxi post discoteca. La cui utilità, però, è ancora tutta da dimostrare.