Sicurezza Stradale: da Anas nuovo spot contro la distrazione

Gli appelli alla sicurezza stradale, specie con il traffico in aumento per le vacanze estive, sono sempre i benvenuti. Per questo plaudiamo all’iniziativa di Anas che, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Polizia di Stato, ha ideato un nuovo spot per la campagna Guida e Basta 2024 dal titolo ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’, per invitare a non distrarsi al volante, specie con il cellulare, e a rispettare il Codice della Strada.

SIGNIFICATO DELLO SPOT ANAS CONTRO LA DISTRAZIONE ALLA GUIDA

Lo spot, il cui messaggio si concentra sulla responsabilità in quanto impegno a fare, non più a non fare, vede come protagonisti i tre influencer Vincenzo Schettini (La Fisica che ci Piace), Ruben Bondì (Cucina con Ruben) e Iris Di Domenico (Sono sempre Iris).

Vincenzo, Ruben e Iris sono ripresi mentre stanno per iniziare un video. Ma subito la loro azione rimane in stand-by. Ferma, bloccata, immobile. Nella seconda scena una ragazza ha appena parcheggiato. Sgancia la cintura di sicurezza, esce e chiude l’auto con il telecomando. Prende il cellulare dalla borsa. Lo sblocca e comincia a guardarlo. In quel momento l’azione dei tre influencer si anima. Riprende vita e si muove. Come sempre.

Il significato dello spot di Anas è che in un’epoca di stimoli e messaggi visivi continui, ininterrotti e apparentemente prioritari, al contrario tutto può aspettare mentre si guida. E sono proprio i professionisti che vivono e lavorano con visualizzazioni, connessioni, like e follower a invitare gli utenti a mettere in pausa i cellulari ed evitare distrazioni quando siamo alla guida.

DOVE VEDERE IL NUOVO SPOT ANAS SULLA SICUREZZA STRADALE

Il nuovo spot di Anas è stato realizzato in tre versioni da 15, 30 e 45 secondi e viene trasmesso, a partire da venerdì 19 luglio 2024, sui principali circuiti radio-televisivi nazionali, sul web e sui principali social network. Lo spot è inoltre presente sui profili social di Anas e della Polizia di Stato.

Nel presentare lo spot, l’AD di Anas, Aldo Isi, ha ricordato che ogni giorno le donne e gli uomini dell’azienda si impegnano per garantire la sicurezza sulle strade italiane: “Il rispetto del Codice della Strada resta un valore fondamentale, un dovere di ognuno ma anche patrimonio da diffondere e condividere, a partire dai nostri ragazzi e ragazze“. Il prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale Specialità della Polizia di Stato, ha aggiunto che questa iniziativa è in linea con le campagne di sensibilizzazione messe in campo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza tramite la Polizia Stradale per fronteggiare il fenomeno dell’incidentalità stradale, coinvolgendo soprattutto i giovani con l’obiettivo di trasformare la visione della sicurezza stradale da obbligo a scelta consapevole.

CANTIERI ANAS SOSPESI PER L’ESTATE 2024

Insieme al lancio del nuovo spot, Anas ha comunicato che in previsione dell’aumento del traffico per gli spostamenti estivi sospenderà dal 27 luglio al 3 settembre ben 906 cantieri, ossia il 70% dei 1.278 cantieri ad oggi attivi sulle rete in gestione. Nel contempo la società ha diffuso l’elenco delle strade che saranno maggiormente interessate dall’esodo estivo: