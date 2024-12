Sconto voli Sicilia: esteso ai non residenti per Natale 2024

La Regione Siciliana ha modificato profondamente lo sconto voli Sicilia, che consiste in un contributo economico per viaggiare da e per gli scali regionali, allo scopo di favorire i siciliani che faranno ritorno a casa per le festività di Natale 2024. Le maggiori novità riguardano l’aumento dello sconto dal 25 al 50% e l’estensione del beneficio anche a chi è nato in Sicilia ma risiede altrove.

Aggiornamento del 6 dicembre 2024 con le misure introdotte dal decreto ‘Stop caro voli Natale 2024’ della Regione Siciliana.

SCONTO VOLI SICILIA NATALE 2024: CHI PUÒ RICHIEDERLO

A seguito delle modifiche apportate, il contributo economico dello sconto voli Sicilia consiste nella riduzione del 50% sul costo del biglietto aereo, a beneficio dei passeggeri residenti nel territorio della Regione Siciliana, oppure a chi è nato in Sicilia ma risiede altrove. La riduzione si applica a prescindere dal prezzo: è stata infatti eliminata la soglia massima di sconto per ogni tratta, che prima era di 37,50 euro (per un totale di 75 euro A/R).

Lo sconto si applica a chiunque dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 prenda un volo diretto da uno scalo nazionale a un aeroporto siciliano e viceversa, quindi vale sia per l’andata che per il ritorno.

SCONTO VOLI SICILIA: TRATTE AEREE INTERESSATE

Come detto, il contributo economico in favore dei cittadini residenti in Sicilia o nati in Sicilia ma residenti altrove, riguarda tutti i collegamenti diretti degli aeroporti siciliani con tutti gli scali sul territorio nazionale italiano, sia in andata sia in ritorno, anche per singola tratta, sui biglietti aerei acquistati per voli effettuati nel periodo delle festività natalizie 2024 – 2025.

Nello specifico gli aeroporti siciliani sono quelli di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa.

Il contributo viene riconosciuto per i voli effettuati su tutte le compagnie aeree con biglietti acquistati, oltre che sui siti delle compagnie, anche sui canali di vendita online delle agenzie di viaggio, compresi tutti i canali di

vendita e distribuzione inclusi GDS (Global Distribution System) e offline.

COME RICHIEDERE LO SCONTO VOLI SICILIA PER LE FESTIVITÀ DI NATALE 2024 – 2025

Le richieste per lo sconto voli Sicilia possono essere chiesti direttamente al momento dell’acquisto sui siti delle compagnie aeree che hanno sottoscritto la convenzione con la Regione (come ITA Airways, maggiori info qui), mentre per le altre compagnie si può chiedere il rimborso dopo il viaggio, caricando la carta d’imbarco sul portale del dipartimento delle Infrastrutture. Per l’accesso è necessario munirsi di SPID o CIE.

Importante: il rimborso dev’essere richiesto entro 30 giorni dopo la data del volo.

Per richieste di assistenza e supporto riguardanti l’inserimento dei dati sulla piattaforma web della Regione Siciliana, si può contattare il supporto tecnico al numero 091.8488653, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, festivi esclusi. In alternativa si può inviare un’email all’indirizzo infostopcarovoli@regione.sicilia.it. È anche prevista una sezione FAQ con tutte le ‘domande e risposte’ sulla misura.