Sconto eBay ricambi e accessori auto: le promozioni di febbraio

Lo sconto eBay ricambi e accessori auto di febbraio è un’occasione imperdibile per tenere in perfetta efficienza l’auto o fare gli acquisti che avevate rimandato da tempo. In questo articolo vi aiuteremo a risparmiare sull’acquisto di ricambi auto e accessori in vendita su eBay grazie a una promozione di lunga durata che continuerà tutto l’anno. Ogni mese vi segnaleremo i prodotti più convenienti tra migliaia di articoli a prezzi scontati proposti dai migliori venditori partner di eBay. Inoltre chi acquista gli pneumatici auto su eBay può richiedere anche il servizio di montaggio: scopri come funziona ai paragrafi successivi.

SCONTO EBAY RICAMBI E ACCESSORI AUTO: LE CATEGORIE IN PROMOZIONE

Lo sconto eBay Parts & Accessories è valido dal 16 febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 su centinaia di prodotti nelle più svariate categorie:

Le offerte saranno aggiornate ogni mese poiché su molti prodotti lo sconto applicato dai venditori partner di eBay può arrivare fino al 33%. Per facilitarti la scelta dei prodotti giusti puoi inserire Marca, Modello e Motore nel garage virtuale MyGarage di eBay e scoprirai subito se sono adatti alla tua auto.

COSA SI PUO’ COMPRARE CON LO SCONTO EBAY AUTO

Ecco di seguito alcuni esempi di ricambi e accessori auto con lo sconto eBay di febbraio, ma ti ricordiamo che nelle categorie dedicate puoi trovare molte altre occasioni convenienti:

Mantenitore Di Carica Auto Moto Carica Batteria Impermeabile Magneti Marelli – eBay;

Olio Castrol Edge 5w30 M Bmw Longlife 04 Acea C3 Mercedes 229.31 229.51 6 Litri – eBay;

Olio Castrol Magnatec 5w40 C3 Motore Sintetico Auto Diesel Benzina 4 Litri – eBay;

Batteria Auto Varta Blue Dynamic 595 404 083 – 95 Ah – eBay;

Kit 2 Spazzole Tergicristallo Bosch Aerotwin Alfa Romeo Giulietta Dal 2010 – eBay;

Pneumatici 4 stagioni Nexen 185/65 R15 88T NBLUE-4SEASONS M+S – eBay;

Pneumatici 4 stagioni Michelin 225/45 R17 91Y CrossClimate2 M+S – eBay.

MONTAGGIO PNEUMATICI COMPRATI SU EBAY: COME FUNZIONA

Invece di farsi spedire le gomme a casa e poi trasportarle presso l’installatore che dovrà montarle è possibile acquistare anche il servizio di installazione su eBay che avverrà nei centri convenzionati. Funziona così, nella categoria degli pneumatici su eBay su cui è disponibile il servizio di montaggio: