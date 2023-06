Sciopero Trenord 23 giugno 2023: orari e treni garantiti

Ancora disagi nel settore trasporti: alcune sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per venerdì 23 giugno 2023, precisamente dalle ore 9:01 alle ore 16:59, che potrà riguardare il personale di Trenord. Saranno interessati soprattutto i convogli di Trenord in Lombardia, tuttavia potranno subire variazioni o cancellazioni anche i treni regionali di Trenitalia nella stessa Lombardia e nelle regioni limitrofe. Nelle prossime righe trovate maggiori informazioni sullo sciopero Trenord del 23 giugno 2023 con gli orari dello stop e i treni garantiti.

SCIOPERO TRENORD 23 GIUGNO 2023: ORARI E FASCE DI GARANZIA

Nel trasporto regionale, per legge, devono essere assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21.00 dei giorni feriali. Ma visto che lo sciopero Trenord del 23 giugno è previsto dalle 9:01 alle 16:59, quindi al di fuori delle fasce di garanzie, NON ci saranno treni garantiti.

Trenord comunque avverte che in tutte le direttrici della Lombardia i treni già in corso di viaggio alle ore 9:00 del 23/6, con arrivo nella destinazione finale entro le 10:00, termineranno regolarmente la corsa. Invece i treni con orario di partenza antecedente alle ore 9:00, ma con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 10:00, potranno essere cancellati, così come tutti i treni con partenza tra le 9:01 e le 16:59.

SCIOPERO 23 GIUGNO 2023 DI TRENORD: CORSE SOSTITUTIVE PER LINEE AEROPORTO

Lo sciopero Trenord del 23 giugno 2023 coinvolgerà potenzialmente anche i collegamenti aeroportuali da e per lo scalo di Malpensa e in particolare le linee ‘Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto’ e ‘S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona’. Per il solo servizio aeroportuale saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1-T2 (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

Stabio e Malpensa Aeroporto T1- T2 per la linea S50.

In alternativa si potrà prendere il taxi, qui ci sono le tariffe da e per Milano.

SCIOPERO 23 GIUGNO 2023 ANCHE A TORINO

Chiudiamo ricordando che venerdì 23 marzo 2023 è previsto un altro sciopero dei trasporti piuttosto importante, quello che riguarda il personale di Gruppo Torinese Trasporti (GTT), l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nel capoluogo piemontese. Saranno a rischio tutte le linee urbane, suburbane ed extraurbane di Torino, con la sola eccezione della metropolitana che funzionerà regolarmente (avendo già scioperato il giorno 21/6). Poiché lo sciopero GTT a Torino è di ben 24 ore, saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali. In particolare sono state istituite le seguenti fasce di garanzia:

servizio urbano-suburbano : dalle ore 6:00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00;

: dalle ore 6:00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00; servizio extraurbano e servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA Torino – Aeroporto – Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

e servizio ferrovia sfmA Torino – Aeroporto – Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30; servizio ferroviario sfm1 Rivarolo – Chieri: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di garanzia.