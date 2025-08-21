Sciopero trasporti settembre 2025: gli stop di bus, treni e aerei

Terminata la tregua estiva, il mese di settembre 2025 sarà caratterizzato da numerosi scioperi dei trasporti che coinvolgeranno autobus di linea, metropolitane, tram, treni, aerei e traghetti. Per fortuna, tranne casi eccezionali, ogni sciopero viene proclamato con abbondante anticipo, permettendo così ai cittadini di organizzare i propri spostamenti tenendo conto degli eventuali disagi provocati dalle agitazioni. Tuttavia l’elenco degli scioperi è in costante aggiornamento, per cui è consigliabile monitorare frequentemente la pagina perché altri potrebbero aggiungersi. Nelle prossime righe trovate tutti gli scioperi dei trasporti di settembre 2025 annunciati alla data di oggi e suddivisi per TPL, treni e aerei.

SCIOPERI TRASPORTI SETTEMBRE 2025 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

4 settembre: personale Atac Roma – proclamato da Osr-Sul (4 ore dalle 8:30 alle 12:30);

8 settembre: personale Scoppio Autolinee di Roma – proclamato da Faisa-Cisal (8 ore dalle 10:00 alle 18:00);

8 settembre: personale Sabato Viaggi di Roma – proclamato da Faisa-Cisal (8 ore dalle 10:00 alle 18:00);

8 settembre: personale Autolinee Russo di Palermo – proclamato da Faisa-Cisal (24 ore);

8 settembre: personale Segesta di Palermo – proclamato da Faisa-Cisal (24 ore);

8 settembre: personale Interbus di Enna – proclamato da Faisa-Cisal (24 ore);

8 settembre: personale TPL Linea di Savona – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl/Faisa-Cisal/Sial-Cobas (24 ore);

10 settembre: personale Amag Mobilità di Alessandria – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil (4 ore dalle 10:30 alle 14:30);

15 settembre: personale ATC Esercizio, Trotta Bus Services e Autoservizi Riccitelli di La Spezia – proclamato da Filt-Cgil/Ugl-Fna/Cobas (24 ore);

15 settembre: personale Autolinee Toscane della provincia di Pisa – proclamato da Filt-Cgil/Faisa-Cisal (24 ore);

15 settembre: personale Tpl regione Umbria (Busitalia Sita Nord, Sulga Autolinee, Acap, Autoservizi Troiani, CMT terni, Autoservizi Fonti, Eredi Fortuni) – proclamato da Filt-Cgil/Faisa-Cisal (24 ore);

15 settembre: personale Start Romagna del bacino di Ravenna – proclamato da Faisa-Cisal/Ugl Autoferro (4 ore dalle 8:30 alle 12:30);

16 settembre: personale Scoppio Autolinee di Bari – proclamato da Uilt-Uil/Ugl-Fna (4 ore dalle 15:30 alle 19:30);

16 settembre: personale Arst province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano – proclamato da Orsa Autoferro Tpl (24 ore da inizio a fine servizio del 16/9);

19 settembre: personale Amat di Palermo – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 11:00 alle 15:00);

22 settembre: personale Seta bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza – proclamato da Usb Lavoro Privato (24 ore con varie modalità).

SCIOPERI TRASPORTI SETTEMBRE 2025 TRENI

4-5 settembre: personale imprese che svolgono attività ferroviaria – proclamato da Sgb (21 ore dalle 21:00 del 4/9 alle 18:00 del 5/9);

4-5 settembre: personale di macchina e di bordo del gruppo FSI – proclamato da Pdm/Pdb gruppo FSI (21 ore dalle 21:00 del 4/9 alle 18:00 del 5/9);

5 settembre: personale Trenitalia appartenente alla D.O.R. Trentino Alto Adige – proclamato da Uilt-Uil/Slm/Fast-Confsal/Orsa (8 ore dalle 9:01 alle 16:59);

15 settembre: personale Trenitalia produzione regionale, IC, IMC Carrozze servizio Intercity Reggio Calabria – proclamato da Ugl Ferrovieri (8 ore dalle 9:01 alle 17:00).

SCIOPERI TRASPORTI SETTEMBRE 2025 AEREI

6 settembre: personale dipendente società del trasporto aereo – proclamato da Fast-Confsal (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

6 settembre: personale società Aviation Services aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino – proclamato da Ugl-Ta (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

6 settembre: personale società Aviation Services aeroporto di Catania – proclamato da Ugl-Ta (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

6 settembre: personale società Consulta aeroporti di Pisa e Firenze – proclamato da Cub Trasporti/Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Ta/Usb (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

6 settembre: personale società Dussmann Service addetta a pulizie aeroporto di Milano Malpensa – proclamato da Adl Varese/Filcams-Cgil (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

6 settembre: personale società Sacal aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria – proclamato da Ugl-Ta (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

6 settembre: personale navigante società EasyJet – proclamato da Usb Lavoro Privato (24 ore dalle 00:00 alle 23:59; solo per i voli da/per Catania dalle 12:00 alle 16:00);

6 settembre: personale società Swissport Italia aeroporto di Milano Linate – proclamato da Uilt-Uil (24 ore; solo per i voli da/per Catania dalle 12:00 alle 16:00);

26 settembre: lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – proclamato da Cub Trasporti (24 ore dalle 00:00 alle 23:59);

26 settembre: personale società Volotea – proclamato da Uilt-Uil (24 ore).

L’elenco deve in ogni caso considerarsi in aggiornamento perché altri scioperi a settembre potrebbero essere proclamati nei prossimi giorni o settimane. Nel caso provvederemo ad aggiungerli. Ultimo aggiornamento: 21/8/2025.