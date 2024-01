Sciopero polizia locale Milano: strade senza vigili per 24 ore

Domenica 14 gennaio 2024 è in programma uno sciopero delle polizia locale a Milano di 24 ore che potrebbe causare disservizi alla sicurezza e all’ordine pubblico, specie in occasione dell’incontro di calcio Milan-Roma a San Siro per il quale si prevedono 70.000 spettatori. I ‘ghisa’ contestano al Comune la riorganizzazione dei turni serali e notturni e la decisione di reintrodurre il servizio a piedi e in bici.

SCIOPERO POLIZIA LOCALE A MILANO: COSA SUCCEDE IL 14 GENNAIO 2024

Dunque niente polizia locale a pattugliare le strade di Milano il 14 gennaio 2024. Si tratta di uno sciopero inizialmente previsto lo scorso 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, e poi differito dal Prefetto. Lo stato di agitazione proseguirà poi in settimana con l’astensione dai servizi straordinari di martedì 16, altra protesta impattante visto che coincide con la Fashion Week Men’s Collection Fall/Winter 2024-2025. E se non sarà trovata una soluzione rischia di estendersi anche a febbraio, mese ‘caldissimo’ per Milano con tre partite di calcio di grande richiamo (Inter-Juventus del 4/2, Inter-Atletico Madrid del 20/2 e Milan-Atalanta del 25/2) e la Settimana della Moda femminile dal 20 al 26. Intanto per Milan-Roma di domenica sera Prefettura e Comune tamponeranno l’assenza della polizia locale schierando poliziotti, carabinieri e due pattuglie in forza alla polizia provinciale.

I MOTIVI DELLO SCIOPERO DEI VIGILI A MILANO

Ma perché la polizia locale di Milano sciopera? Come riporta Corriere.it, la diatriba con il Comune riguarda la riorganizzazione dei turni serali e notturni. Secondo Palazzo Marino sono troppo pochi gli uomini in servizio in quella fascia oraria a causa della regola dei coefficienti, che consente ai vigili di uscire dai turni serali al raggiungimento di quota 70 tra età anagrafica e anzianità di servizio e dalla rotazione dei notturni al raggiungimento di quota 60. Tuttavia per le rappresentanze sindacali Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Frp, Csa e Usb la soluzione imposta dall’amministrazione andrebbe a peggiorare copertura e qualità dei servizi diurni, mentre secondo loro ci sarebbero altri modi per aumentare le pattuglie serali e notturne.

SCIOPERO POLIZIA LOCALE A MILANO: NO ANCHE AI TURNI A PIEDI E IN BICI

C’è poi la questione del servizio di polizia locale a piedi e in bici. Il Comune di Milano vorrebbe ripristinare questa modalità, messa progressivamente da parte dopo l’omicidio del vigile di quartiere Nicolò Savarino, travolto e ucciso da un Suv nel 2012 mentre svolgeva servizio in bicicletta. Proprio in occasione dell’anniversario dell’omicidio il 12 gennaio, per il quale è prevista una cerimonia di commemorazione, i vigili di Milano metteranno in scena una protesta simbolica effettuando un passo indietro quando prenderà la parola un rappresentante dell’amministrazione comunale. “Abbiamo già avvisato la famiglia di Savarino per spiegarne i motivi”, hanno detto i rappresentanti della polizia locale. “Non sarà contro il ricordo del collega, ma per la scelta del Comune di volerci rimettere a lavorare nelle stesse condizioni di poca sicurezza che avevano portato alla morte di Nicolò, tradendo la promessa fatta a suo tempo”.