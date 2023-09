Sciopero Cotral 8 settembre 2023 Roma e Lazio: orari e fasce

Venerdì difficile per i trasporti sia per l’agitazione del comparto aereo e sia, a livello locale, per lo sciopero Cotral 8 settembre 2023 che interessa Roma e l’intero Lazio. Cotral, infatti, gestisce gran parte dei collegamenti extraurbani su gomma tra i vari Comuni del Lazio, fatta eccezione per i Comuni isolani di Ponza e Ventotene, e un paio di linee ferroviarie regionali.

SCIOPERO COTRAL 8 SETTEMBRE 2023 A ROMA E NEL LAZIO: GLI ORARI DELLO STOP

Ricapitolando: venerdì 8 settembre 2023 le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl Autoferrotranvieri hanno indetto uno sciopero della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative del personale della società Cotral nel Lazio dalle 8:30 alle 12:30.

Di seguito riportiamo le fasce orarie per bus e ferrovie Metromare (Roma-Lido) e Roma-Viterbo:

da inizio servizio alle ore 8:30 : servizio regolare;

: servizio regolare; dalle ore 8:31 alle ore 12:30 : sciopero con possibili variazioni e cancellazioni;

: sciopero con possibili variazioni e cancellazioni; dalle ore 12:31 a fine servizio: servizio regolare.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il profilo X (Twitter) di Cotral e la sezione Tempo Reale dell’app BusCotral per dispositivi Android e iOs.

SCIOPERO 8 SETTEMBRE 2023 DI COTRAL: MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

Lo sciopero dell’8 settembre 2023 del personale Cotral è stato indetto “per le molteplici dichiarazioni di stato di agitazione che giungono all’attenzione dei sindacati dai diversi bacini di Cotral SpA, motivate in prima istanza dalla modifica unilaterale dei turni di guida e dai conseguenti carichi di lavoro, senza alcuna preventiva condivisione né informativa”. Altre motivazioni riguardano le “mancate risposte ai numerosi fonogrammi delle RSU Ferro”, il “mancato rispetto degli accordi sottoscritti e degli impegno assunti su rinnovamento accordi”, la “scarsa trasparenza nell’applicazione degli accordi in materia di personale inidoneo con relativa poca trasparenza nella gestione ad personam dello stesso personale”, lo “stato critico della manutenzione dei bus in full service” e la “interpretazione prevaricante dell’istituto della disciplina verso tutto il personale”.

La società Cotral SpA ha comunicato che la percentuale di adesione al precedente sciopero nazionale di 4 ore del 14 gennaio 2022 delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl Autoferrotranvieri è stata del 13,2%.

LINEE E ORARI COTRAL

Cotral è il primo vettore di autolinee di trasporto pubblico extraurbano in Italia, che collegano fra loro 376 comuni del Lazio e 17 Comuni di regioni limitrofe, per un totale di 8.472 corse giornaliere. Cotral gestisce anche le linee ferroviarie Metromare (Roma-Lido) e Roma-Viterbo. Clicca qui per conoscere gli orari dei bus Cotral, qui per gli orari delle ferrovie Cotral.