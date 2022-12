Sciopero benzinai autostrada dicembre 2022: giorni e orari

Le cose da sapere sullo sciopero dei benzinai in autostrada a dicembre 2022: i giorni e gli orari precisi della protesta e le motivazioni dei gestori degli impianti

Problemi in vista per chi viaggia in settimana a causa dello sciopero dei benzinai in autostrada a metà dicembre 2022 proclamato dalle sigle sindacali Faib, Fegica e Figisc-Anisa. Ben 72 ore di serrata delle aree di servizio autostradali che rischiano di mettere in seria difficoltà auto, moto e mezzi pesanti in circolazione nei prossimi giorni, obbligandoli a cambiare programma (o a fare rifornimento altrove, con tutti i disagi del caso). Vediamo quali sono i giorni e gli orari dello sciopero e i motivi della protesta.

SCIOPERO BENZINAI AUTOSTRADA: LE RAGIONI DELLO STOP

Nel comunicato congiunto diramato dalle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica e Figisc-Anisa, si lamenta “l’immotivata indisponibilità finora manifestata dal Governo (attuale e precedente, ndr) a riformare profondamente il sistema delle concessioni relative ai servizi prestati presso le aree autostradali, attraverso il necessario aggiornamento del decreto interministeriale”. La nota che annuncia lo sciopero dei benzinai autostradali continua ricordando “come il decreto precedente del 2015 sia scaduto da oltre due anni e abbia fallito, per parere unanime ed evidenza dei fatti, tutti gli obiettivi che erano stati premessi al suo dispositivo: razionalizzazione della rete, efficienza dei servizi, sostenibilità economica delle prestazioni richieste, modifica dei parametri di gara in funzione dei quali affidare i servizi stessi, protezione dei livelli occupazionali e rispetto delle normative dei settore”.

Pertanto “tocca ancora una volta alle piccole società di gestione, con il solo mezzo a propria disposizione, vale a dire l’astensione dal lavoro, l’ingrato compito scoperchiare una pentola ormai marcia che sembra essere funzionale a tutti tranne ai gestori e ai consumatori. Che infatti, in meno di dieci anni, hanno tagliato dell’80% i loro acquisti in autostrada”.

SCIOPERO BENZINAI AUTOSTRADA A DICEMBRE 2022: QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE

Ed ecco le date e gli orari da segnare in rosso per evitare di rimanere a secco in autostrada. Lo sciopero dei benzinai delle aree di servizio autostradali sarà organizzato secondo le seguenti modalità:

– sospensione delle attività e conseguente chiusura degli impianti per 72 ore consecutive, dalle ore 22:00 di martedì 13 dicembre 2022 alle ore 22:00 di venerdì 16 dicembre 2022.

Significa che l’astensione dal lavoro dei distributori di carburante in autostrada potrebbe parzialmente sovrapporsi con gli annunciati scioperi di tutti i settori pubblici e privati, contro la legge di Bilancio del Governo Meloni, indetti in diverse forme tra il 14 e il 16 dicembre 2022 e che coinvolgeranno anche i trasporti.

Insomma, non proprio una settimana tranquilla per chi viaggia, a prescindere dal mezzo di trasporto scelto.

SCIOPERO BENZINAI: ALTRE PROTESTE IN FUTURO

Anche il futuro non sembra promettere nulla di buono perché le organizzazioni sindacali di categoria, in assenza di risposte adeguate da parte delle Istituzioni (e nell’osservanza delle norme vigenti in materia di disciplina del diritto di sciopero), hanno già annunciato nuove manifestazioni di protesta da attuarsi con fasi e date da destinarsi, ma comunque entro tempi rapidissimi, con carattere continuativo finché non sarà rientrata la fase dell’attuale emergenza.