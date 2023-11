Sciopero aerei 24 novembre 2023: quali sono i voli garantiti?

Continuano i disagi nel settore dei trasporti: dopo l’astensione dal lavoro dei mezzi pubblici, ecco lo sciopero aerei del 24 novembre 2023, che rischia di scombinare i programmi di migliaia di viaggiatori. E ad aggravare la situazione c’è il fatto che l’agitazione è programmata di venerdì, giornata feriale in cui il traffico aereo risulta particolarmente sostenuto per l’inizio del week-end. Di seguito trovate tutte le info sugli orari dello sciopero e sui voli garantiti.

SCIOPERO AEREI 24 NOVEMBRE 2023: LE AGITAZIONI PREVISTE

A rendere tutto più complicato, lo sciopero degli aerei di venerdì 24 novembre 2023 riguarda non una ma diverse categorie del comparto aereo, con modalità differenti per ciascuna astensione. Il dettaglio nel seguente elenco (i primi tre sono scioperi nazionali, l’altro locale):

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti: 24 ore dalle 00:01 alle 23:59 (CUB Trasporti);

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling: 24 ore dalle 00:01 alle 23:59 (FLAI Trasporti e Servizi);

Personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers: 24 ore dalle 00:00 alle 23:59 (USB Lavoro Privato);

Personale società ADR Assistance e ADR Security operante presso l’aeroporto di Roma Fiumicino:: 4 ore dalle 10:00 alle 14:00 (USB Lavoro Privato).

SCIOPERO 24 NOVEMBRE 2023 DEGLI AEREI: VOLI GARANTITI

Durante gli scioperi degli aerei vi sono le fasce orarie di garanzia dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali tutti i voli, inclusi i charter, devono essere comunque effettuati.

Allo stesso tempo dev’essere sempre assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Sono altresì assicurati la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, nonché l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Nelle giornate di sciopero si devono inoltre effettuare tutti i voli charter da o per le isole italiane regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Sono infine confermati i seguenti voli di collegamento con le isole che hanno un’unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale:

Volotea

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ).

EasyJet

EJU 3583 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO)

EJU 3584 OLBIA (LIEO) MALPENSA (LIMC)

EJU 3968 COMISO (LICB) MALPENSA (LIMC)

EJU 4103 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

EJU 4104 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN).

Ryanair

RYR 4561 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

RYR 4562 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

RYR 7998 PISA (LIRP) ALGHERO (LIEA)

RYR 7999 ALGHERO (LIEA) PISA (LIRP).

ITA AIRWAYS: VOLI NAZIONALI CANCELLATI 24 NOVEMBRE 2023

A causa dello sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling proclamato per venerdì 24 novembre 2023, la compagnia di bandiera ITA Airways si è vista costretta a cancellare 42 voli nazionali, di cui 36 previsti per la giornata del 24, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali. Ecco l’elenco:

voli cancellati 23 novembre 2023

AZ 1321 ROMA – FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1473 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1681 ROMA – FIUMICINO FIRENZE.

voli cancellati 24 novembre 2023

AZ 1287 MILANO – LINATE NAPOLI

AZ 1296 NAPOLI MILANO – LINATE

AZ 1311 ROMA – FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1312 BOLOGNA ROMA – FIUMICINO

AZ 1314 BOLOGNA ROMA – FIUMICINO

AZ 1321 ROMA – FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1351 MILANO – LINATE TRIESTE

AZ 1352 TRIESTE MILANO – LINATE

AZ 1417 ROMA – FIUMICINO TORINO

AZ 1428 TORINO ROMA – FIUMICINO

AZ 1460 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1462 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1463 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1466 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1473 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1475 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1576 MILANO – LINATE CAGLIARI

AZ 1577 CAGLIARI MILANO – LINATE

AZ 1652 BARI MILANO – LINATE

AZ 1653 MILANO – LINATE BARI

AZ 1654 BARI MILANO – LINATE

AZ 1655 MILANO – LINATE BARI

AZ 1675 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1676 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1677 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1678 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1681 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1682 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1704 CATANIA MILANO – LINATE

AZ 1723 MILANO – LINATE CATANIA

AZ 1786 PALERMO MILANO – LINATE

AZ 1787 MILANO – LINATE PALERMO

AZ 2034 ROMA – FIUMICINO MILANO – LINATE

AZ 2037 MILANO – LINATE ROMA – FIUMICINO

AZ 2059 MILANO – LINATE ROMA – FIUMICINO

AZ 2080 ROMA – FIUMICINO MILANO – LINATE.

voli cancellati 25 novembre 2023

AZ 1312 BOLOGNA ROMA – FIUMICINO

AZ 1460 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1676 FIRENZE ROMA – FIUMICINO.

SCIOPERO AEREO 24 NOVEMBRE 2023: VOLI INTERNAZIONALI

Per quanto riguarda specificatamente i voli internazionali nei giorni di sciopero aereo, vanno sempre assicurati tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali nonché i seguenti voli intercontinentali in partenza:

Asia (Medio Oriente)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

MEA 235 FIUMICINO (LIRF) MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 5081 BOLOGNA (LIPE) AMMAN (OJAI)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

ABY 713 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI).

Asia (India, Centro e Sud Est Asiatico)

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

UZB 256 MALPENSA (LIMC) URGENCH (UTNU) TASHKENT (UTTT)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS).

Asia (Cina, Giappone e Corea del Sud)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

CAL 76 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT).

Africa

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 894 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

MSC 804 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA).

Nord America

ITY 608 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

DAL 185 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTRÉAL (CYUL)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEWARK (KEWR)

AAL 719 FIUMICINO (LIRF) PHILADELPHIA (KPHL

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

AMX 71 FIUMICINO (LIRF) CITTÀ DEL MESSICO (MMMX).

Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 522 VERONA (LIPX) via FIUMICINO (LIRF) LA ROMANA (MDLR).

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

ARG 1141 FIUMICINO (LIRF) BUENOS AIRES (SAEZ).

Oltre a questi voli sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare il 24 novembre 2023 in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale. Ulteriori informazioni sul sito di ENAC.