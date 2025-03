Sciopero aerei 24 marzo 2025: situazione e voli cancellati

La settimana è iniziata con lo sciopero degli aerei del 24 marzo 2025 che potrebbe mettere a rischio il normale svolgimento dei voli in tutti gli aeroporti italiani e per l’intera giornata, trattandosi di un’agitazione sindacale della durata di 24 ore, anche se mitigata dalle fasce di garanzia. A scioperare sono il personale delle aziende di handling associate Assohandlers e i piloti della compagnia aerea EasyJet. Devono quindi prestare particolare attenzione soprattutto coloro che avevano prenotato un volo con la compagnia britannica caratterizzata dai velivoli di colore bianco e arancione.

SCIOPERO 24 MARZO 2025 DEGLI AEREI: I VOLI GARANTITI

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ricorda che nelle giornate di sciopero degli aerei bisogna comunque garantire:

tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7:00 – 10:00 e 18:00 – 21:00 ;

e ; tutti i voli charter da o per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di

proclamazione dello sciopero;

i voli di Stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso.

Dev’essere inoltre assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, nonché la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

SCIOPERO AEREI 24 MARZO 2025: VOLI DA/PER LE ISOLE E VOLI INTERCONTINENTALI

Lunedì 24 marzo 2025 sono inoltre garantiti i seguenti voli di collegamento con le isole che hanno un’unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale:

Volotea 1778 Verona (Lipx) – Olbia (Lieo)

Volotea 1533 Verona (Lipx) – Palermo (Licj)

Volotea 1705 Firenze (Lirq) – Catania (Licc)

Volotea 1704 Catania (Licc) – Firenze (Lirq)

Wizz Air 6525 Catania (Licc) – Torino (Limf)

Wizz Air 6526 Torino (Limf) Catania (Licc)

EasyJet 4241 Napoli (Lirn) – Sharm El Sheikh (Hesh)

EasyJet 4242 Sharm El Sheikh (Hesh) – Napoli (Lirn).

Regolarmente operativi anche i seguenti voli intercontinentali in partenza:

Msr 706 Malpensa (Limc) – Cairo (Heca)

Qtr 128 Malpensa (Limc) – Doha Hamad (Othh)

Ahy 036 Malpensa (Limc) – Baku (Ubbb)

Aiz 1336 Fiumicino (Lirf) – Tel Aviv (Llbg)

Isr 342 Fiumicino (Lirf) – Tel Aviv (Llbg)

Eth 737 Malpensa (Limc) – Addis Abeba (Haab)

Ity 896 Fiumicino (Lirf) – Cairo (Heca)

Ely 382 Malpensa (Limc) – Tel Aviv (Llbg)

Wmt 6391 Malpensa (Limc) – King Abdulaziz Intl. Airport (Oejn)

Sva 208 Fiumicino (Lirf) – Riyad (Oerk)

Mea 236 Malpensa (Limc) – Beirut (Olba)

Oma 144 Malpensa (Limc) – Muscat Seeb (Ooms)

Uae 136 Venezia (Lipz) – Dubai (Omdb)

Ity 610 Fiumicino (Lirf) – New York (Kjfk)

Dal 289 Venezia (Lipz) – New York (Kjfk)

Nos 787 Malpensa (Limc) – New York (Kjfk)

Aal 199 Malpensa (Limc) – New York (Kjfk)

Uae 205 Malpensa (Limc) – New York (Kjfk)

Ual 41 Fiumicino (Lirf) – Newark (Kewr)

Aca 891 Fiumicino (Lirf) – Toronto (Cyyz)

Amx 71 Roma Fiumicino (Lirf) – Città Del Messico (Mmmx)

Ual 41 Fiumicino (Lirf) – Newark (Kewr)

Tam 8073 Malpensa (Limc) – Guarulhos (Sbgr)

Ity 678 Fiumicino (Lirf) – San Paolo (Sbgr)

Ity 770 Fiumicino (Lirf) – Delhi (Vidp)

Nos 192 Malpensa (Limc) – Zanzibar (Htza)

Chh 7992 Fiumicino (Lirf) – Chongqing (Zuck)

Nos 976 Malpensa (Limc) – Nanchino (Zsnj)

Cpa 234 Malpensa (Limc) – Hong Kong (Vhhh)

Cal 76 Fiumicino (Lirf) – Taipei (Rctp)

Cca 950 Malpensa (Limc) – Beijing (Zbaa)

Sia 355 Malpensa (Limc) – Singapore (Wsss)

Tha 941 Malpensa (Limc) – Bangkok (Vtbs)

Ity 758 Fiumicino (Lirf) – Bangkok (Vtbs)

Dkm 1668 Malpensa (Limc) – Zhengzhou (Zhcc)

Gfa 026 Malpensa (Limc) Fiumicino (Lirf) – Bahrain (Obbi)

Kal 932 Fiumicino (Lirf) – Incheon (Rksi)

Ity 792 Fiumicino (Lirf) – Tokyo Haneda (Rjtt)

Ity 854 Fiumicino (Lirf) – Accra (Dgaa)

Nos 1454 Verona (Lipx) – Fiumicino (Lirf) – Dakar (Gobd).

Oltre a questi voli, durante lo sciopero del 24 marzo 2025 sono autorizzati a volare tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree sono in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

COME CONTROLLARE IL PROPRIO VOLO IN TEMPO REALE

Ryanair ha comunicato che a causa dello sciopero del personale delle aziende di handling associate Assohandlers di lunedì 24 marzo, è stata costretta a cancellare un piccolo numero di voli da e per Milano Malpensa e Venezia, mentre altri possono subire dei ritardi. Controlla qui lo stato del tuo volo Ryanair.

