Sciopero aerei 24 gennaio 2024: orari e voli cancellati

Nello stesso giorno dello sciopero dei mezzi pubblici i sindacati hanno piazzato il 24 gennaio 2024 uno sciopero degli aerei che potrebbe penalizzare diversi viaggiatori. Si tratta per lo meno di un’astensione dal lavoro di sole 4 ore e limitato essenzialmente ai voli in partenza e in arrivo su tre scali (Brindisi, Bologna e Verona) ma che rischia di coinvolgerne altri. Ritardi e cancellazioni potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione. Di seguito trovate gli orari dello stop e i voli garantiti e cancellati.

SCIOPERO 24 GENNAIO 2024 DEI VOLI: QUALI ORARI?

Mercoledì 24 gennaio 2024 scende in piazza metaforicamente un po’ tutto il comparto aereo perché lo sciopero riguarda diversi sindacati di categoria e numerosi settori, in particolare il personale ENAV. Come detto, sono previste tre agitazioni a carattere locale che interessano principalmente gli aeroporti di Brindisi, Bologna e Verona, con possibile coinvolgimento a cascata di altri scali. Tutte gli scioperi seguiranno comunque lo stesso orario:

4 ore dalle 13:00 alle 17:00.

SCIOPERO AEREI 24 GENNAIO 2024: VOLI GARANTITI

Riguardo lo sciopero aerei del 24 gennaio 2024, Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha comunicato l’elenco dei voli garantiti, specificando che dalle 13:00 alle 17:00 devono essere comunque effettuati:

tutti i voli di stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

Devono essere inoltre assicurati:

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO AEREI 24 GENNAIO: VOLI CANCELLATI ITA AIRWAYS

A seguito della proclamazione dello sciopero di 4 ore del personale ENAV di Brindisi ACC, Bologna e Verona per la giornata del 24 gennaio 2024, ITA Airways ha comunicato che potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli. La compagnia si è vista infatti costretta a cancellare 8 voli nazionali, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali e intercontinentali. Maggiori informazioni qui.

Ecco la lista dei voli ITA Airways cancellati:

AZ 1619 Roma Fiumicino – Brindisi

AZ 1622 Brindisi – Roma Fiumicino

AZ 1641 Milano Linate – Brindisi

AZ 1642 Brindisi – Milano Linate

AZ 1652 Bari – Milano Linate

AZ 1653 Milano Linate – Bari

AZ 1654 Bari – Milano Linate

AZ 1655 Milano Linate – Bari.

SCIOPERO AEREI 24 GENNAIO: VOLI CANCELLATI RYANAIR

A causa dello sciopero di 4 ore presso alcuni aeroporti italiani previsto per mercoledì 24 gennaio, Ryanair ha dovuto rischedulare un numero limitato di voli per o dall’Italia. I clienti interessati dalle modifiche o dalle cancellazioni saranno contattati via posta elettronica e informati delle alternative a loro fornite. Tutti i passeggeri che devono viaggiare per o dall’Italia il 24 gennaio 2024 sono quindi tenuti a controllare la propria casella di posta elettronica o l’app di Ryanair per gli aggiornamenti.

Per eventuali voli cancellati da altre compagnie (EasyJet, Wizz Air, Volotea, ecc.) attendere le relative comunicazioni che saranno inviate direttamente ai passeggeri interessati.