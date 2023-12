Sciopero aerei 17 dicembre 2023: orari e voli cancellati

Proprio in prossimità delle festività natalizie i sindacati piazzano uno sciopero degli aerei il 17 dicembre 2023 che potrebbe penalizzare chi viaggia durante la giornata. Si tratta per lo meno di un’astensione dal lavoro di sole 4 ore e limitato essenzialmente ai voli in partenza e in arrivo su tre scali (Malpensa, Linate e Brindisi) più eventuali altri. Ritardi e cancellazioni potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione. Di seguito trovate gli orari dello stop e i voli garantiti e cancellati.

SCIOPERO 17 DICEMBRE 2023 DEI VOLI: QUALI ORARI?

Domenica 17 dicembre 2023 scende in piazza metaforicamente un po’ tutto il comparto aereo perché lo sciopero riguarda diversi sindacati di categoria e numerosi settori, in particolare dell’handling, fino all’astensione più importante che riguarda i lavoratori del Centro di controllo aereo di Brindisi. Sono previste agitazioni a livello nazionale e altre a carattere locale che interessano principalmente gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Brindisi, ma non solo. Tutte gli scioperi seguiranno comunque lo stesso orario:

4 ore dalle 13:00 alle 17:00.

SCIOPERO AEREI 17 DICEMBRE 2023: VOLI GARANTITI

Riguardo lo sciopero aerei del 17 dicembre 2023, Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha comunicato l’elenco dei voli garantiti, specificando che dalle 13:00 alle 17:00 devono essere comunque effettuati:

tutti i voli di stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

il volo Ryanair 4099 da Bari a Palermo in quanto unica frequenza giornaliera di un volo di collegamento con le isole,

il volo Wizz Air 3864 da Pescara a Tirana.

Devono essere inoltre assicurati:

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO AEREI 17 DICEMBRE: VOLI CANCELLATI ITA AIRWAYS

A seguito della proclamazione dello sciopero di 4 ore del personale Enav ACC Brindisi e società del settore Handling di Milano Linate e Milano Malpensa previsto per domenica 17 dicembre 2023, ITA Airways ha comunicato che potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli. La compagnia si è vista infatti costretta a cancellare 12 voli nazionali, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali.

Ecco la lista dei voli ITA Airways cancellati:

AZ 1561 Cagliari – Milano Linate

AZ 1576 Milano Linate – Cagliari

AZ 1619 Roma Fiumicino – Brindisi

AZ 1622 Brindisi – Roma Fiumicino

AZ 1641 Milano Linate – Brindisi

AZ 1642 Brindisi – Milano Linate

AZ 1652 Bari – Milano Linate

AZ 1653 Milano Linate – Bari

AZ 2032 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2044 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2049 Milano Linate – Roma Fiumicino

AZ 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino.

Per eventuali voli cancellati da altre compagnie (Ryanair, Easyjet, ecc.) attendere le relative comunicazioni che saranno inviate direttamente ai passeggeri interessati.