Sciopero 9 settembre 2024 bus e metro: gli orari per città

Lunedì 9 settembre 2024 c’è uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici della durata di 8 ore che potrebbe mettere a rischio gli spostamenti dei pendolari, dei turisti e degli studenti nelle regioni che hanno già riaperto le scuole. Come se non bastasse nella stessa giornata sono stati proclamati altri scioperi del trasporto pubblico a carattere locale, che trovate elencati più in basso. Le astensioni dal lavoro sono organizzate con modalità territoriali e hanno orari diversi in base alle città. Insomma, si prospetta un vero e proprio ‘lunedì di passione’ che va ad aggiungersi allo sciopero degli aerei di sabato 7 e a quello dei treni di domenica 8 settembre.

SCIOPERO 9 SETTEMBRE 2024 A ROMA

A Roma l’agitazione interesserà bus, filobus, tram, metropolitane e la Termini-Centocelle, coinvolgendo le reti di Atac (comprese le linee in regime di sub affidamento ad altri operatori), Roma Tpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bus International Service. In regione, possibili disagi anche sulle linee Cotral-Astral di bus extraurbani e sulle linee ferroviarie Metromare e Roma-Nord.

Durata sciopero : 8 ore

: 8 ore Orario dello sciopero: dalle 8:30 alle 16:30.

SCIOPERO 9 SETTEMBRE 2024 A MILANO

Nel capoluogo lombardo lo sciopero riguarderà in particolare le linee ATM, la società che gestisce metropolitana, tram, autobus e, fuori città, la funicolare Como – Brunate.

Durata sciopero : 8 ore

: 8 ore Orario dello sciopero: a Milano servizio ATM a rischio dalle 18:00 al termine del servizio, funicolare Como-Brunate dalle 19:30 al termine del servizio.

SCIOPERO 9 SETTEMBRE 2024 A TORINO

A Torino il servizio di GTT non sarà interessato dallo sciopero nazionale del 9 settembre perché è già stato indetto uno sciopero di 24 ore per venerdì 13 settembre 2024. Questo sciopero del 13 fermerà il servizio urbano, suburbano e la metropolitana dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) dall’inizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

SCIOPERO 9 SETTEMBRE 2024 NAPOLI

A Napoli lo sciopero sarà articolato dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del 9 settembre. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita con le seguenti modalità:

Durata sciopero : 8 ore

: 8 ore Orario dello sciopero: linee di superficie ANM (tram, bus, filobus): stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine. Funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Impianto di Chiaia chiuso, attivo il servizio navetta 128 che segue l’orario dello sciopero dei bus. Metro Linea 1 ANM: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9:12 e da Garibaldi alle ore 9:07. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:40. Metro Linea 6 ANM: ultima corsa da Mostra ore 9:08, ultima corsa da Municipio ore 9:14.

Invece per le info sullo sciopero del 9 settembre nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

ALTRI SCIOPERI DEL TRASPORTO PUBBLICO IL 9 SETTEMBRE 2024 A CARATTERE LOCALE