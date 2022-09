Attenzione allo sciopero 9 settembre 2022 dei treni: scopriamo gli orari della protesta e le corse garantite durante l'agitazione sindacale

Con la fine delle vacanze tornano puntuali le agitazioni sindacali nel mondo dei trasporti, e pendolari, turisti e viaggiatori di ogni genere si apprestano subito a fare i conti con lo sciopero del 9 settembre 2022 che bloccherà i treni per 8 ore nel bel mezzo di un venerdì di fine estate. Lo sciopero nazionale, proclamato dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie e Faisa-Cisal, interesserà il personale mobile di Trenitalia, Italo, Trenord, Tper e SNCF Voyages Italia.

SCIOPERO 9 SETTEMBRE 2022 DEI TRENI: ORARI E CORSE GARANTITE DI TRENITALIA

Il personale mobile di Trenitalia sciopererà dalle ore 9 alle ore 17 di venerdì 9 settembre 2022. Essendo un giorno feriale saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti in queste occasioni. Ovviamente poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (p.es. la modifica dell’itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni oppure sul sito o sull’app di Trenitalia e Frecciarossa. Ricordiamo comunque che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano alla destinazione finale se questa risulta raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero. Trascorso tale periodo i treni potrebbero anche fermarsi nelle stazioni precedenti.

Nell’apposita sezione sul sito di Trenitalia si trova l’elenco dei treni nazionali garantiti nei giorni feriali e l’omologo elenco dei treni regionali suddivisi per regione di appartenenza. Di norma nel trasporto regionale vengono sempre garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 dei giorni feriali.

SCIOPERO TRENI 9 SETTEMBRE 2022: ITALO, TRENORD, TPER E SNCF VOYAGES ITALIA

A causa dello sciopero dei treni del 9 settembre 2022, venerdì prossimo potrebbero verificarsi dei disagi, sempre per 8 ore dalle 9 alle 17, anche sui convogli di Italo, Trenord, Tper e SNCF Voyages Italia. Al momento queste società non hanno comunicato nulla riguardo l’agitazione, appena lo faranno aggiorneremo questa pagina. In particolare attendiamo l’elenco dei treni garantiti, tenuto conto che l’orario dello sciopero (9-17) è al di fuori delle fasce di garanzia (6-9 e 18-21). Guarda su quali treni si possono trasportare biciclette e quanto costa.

SCIOPERO 9 SETTEMBRE 2022 DEI TRENI PER PROTESTARE CONTRO LE AGGRESSIONI AL PERSONALE

La protesta di venerdì 9 settembre 2022 è stata indetta dalle maggiori sigle sindacali italiane contro i gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio sui treni. “A tutt’oggi”, si legge nel comunicato congiunto, “preso atto dell’ennesima aggressione al personale in servizio sui treni, non si è apprezzato alcun intervento da parte dei datori di lavoro e neanche una maggiore incisività da parte del legislatore rispetto alle proposte fatte dalle parti sociali. La gravità e l’intollerabilità delle numerose e violente aggressioni non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano sui treni un servizio alla collettività”.