Sciopero 9 ottobre 2023 trasporto pubblico locale: orari e fasce

Si profila un lunedì nero per lo sciopero 9 ottobre 2023 del personale addetto al trasporto pubblico locale, proclamato dalle sigle sindacali USB Lavoro Privato e AL Cobas. Si tratta del recupero dell’agitazione precedentemente indetta per il 29 settembre e poi rinviata a seguito della riduzione da 24 a 4 ore imposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli orari dello sciopero differiscono da città a città. Essendo inoltre un giorno feriale, sono previste delle fasce orarie di garanzia.

SCIOPERO 9 OTTOBRE 2023 A ROMA

A Roma città lo sciopero 9 ottobre 2023 potrebbe interessare la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl, a livello regionale possibili stop sui collegamenti Cotral. Di conseguenza ervizio a rischio dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, viceversa corse assicurate da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Per quanto riguarda il servizio notturno, domenica notte non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne N, garantito invece il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Maggiori informazioni qui.



SCIOPERO 9 OTTOBRE 2023 A MILANO

A Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Pertanto fasce orarie garantite da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18, mentre le corse Autoguidovie delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59. Infine l’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30 fino al termine del servizio. Maggiori informazioni qui.





SCIOPERO 9 OTTOBRE 2023 TRENORD (MILANO E LOMBARDIA)

Allo sciopero proclamato per lunedì 9 ottobre 2023 potrebbe aderire anche il personale di Ferrovienord S.p.A., con possibili ripercussioni sul servizio offerto da Trenord a Milano, in Lombardia e nelle regioni limitrofe. Saranno comunque attive le fasce di garanzia 6:00 – 9:00 e 18:00 – 21:00.

I treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9, arriveranno comunque fino alla destinazione finale; nella fascia pomeridiana, arriveranno a destinazione finale i treni con partenza prevista dalla stazione di origine fino alle ore 21. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI, va considerato come orario di partenza quello relativo alle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

I treni potenzialmente interessati dallo sciopero, circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord, sono: Milano Cadorna – Canzo/Asso, Milano Cadorna – Como Lago, Milano Cadorna – Novara Nord, Milano Cadorna – Varese – Laveno, Brescia/Iseo – Edolo e linee suburbane S2, S3 e S4.

Possibili ripercussioni anche sulle linee a gestione mista S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate, S12 Milano Bovisa – Melegnano e S13 Milano Bovisa – Pavia.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona. Nel caso di non effettuazione dei treni, per i soli collegamenti aeroportuali, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1) e tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50. Maggiori informazioni qui.



SCIOPERO 9 OTTOBRE 2023 A TORINO

Nonostante lo sciopero del trasporto pubblico locale del 9 ottobre 2023, a Torino il servizio GTT sarà garantito nelle seguenti fasce orarie::

servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente : dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15.

: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres : da inizio servizio alle ore 8 e dalle ore 14:30 alle ore 17.30.

: da inizio servizio alle ore 8 e dalle ore 14:30 alle ore 17.30. servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

Sarà inoltre assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Maggiori informazioni qui.



SCIOPERO 9 OTTOBRE 2023 A NAPOLI

A Napoli l’eventuale interruzione del servizio di Anm per lo sciopero 9 ottobre 2023 verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

linee di superfice (tram, bus, filobus) : il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine;

: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine; metro Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30;

: prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30; funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:10. Ultima corsa serale ore 19:50. L’impianto di Chiaia resta chiuso, attivo il servizio navetta NC nelle fasce di garanzia dei bus. Maggiori informazioni qui.

Per informazioni sullo sciopero 9 ottobre 2023 nelle altre città vi invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.