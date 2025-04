Sciopero 9 aprile 2025 degli aerei: i voli cancellati

Il 9 aprile 2025, il settore del trasporto aereo in Italia sarà interessato da uno sciopero che potrebbe causare significativi disagi per i viaggiatori. Proclamato da diversi sindacati, l’agitazione coinvolgerà parte del personale impegnato negli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Palermo, oltre agli assistenti di volo di EasyJet, col rischio di impattare soprattutto sulle rotte della compagnia britannica low-cost contrassegnata dai colori arancio e bianco. Ecco tutte le informazioni utili per affrontare al meglio lo sciopero del 9 aprile 2025 degli aerei, inclusi dettagli su orari, voli garantiti e cosa fare in caso di cancellazioni.

QUALI SONO GLI ORARI DELLO SCIOPERO DEGLI AEREI DEL 9 APRILE 2025?

Lo sciopero del 9 aprile 2025 si articolerà in diverse fasce orarie a seconda delle categorie coinvolte:

Cub Trasporti ha indetto uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 10:30 alle 14:30 , che riguarderà gli autisti della società SEA che gestisce gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa;

, che riguarderà gli autisti della società SEA che gestisce gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa; Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl T.A. hanno invece proclamato uno sciopero interregionale che interesserà il personale GESAP dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, per complessive 8 ore dalle 10:00 alle 18:00 ;

; infine, come già anticipato, gli assistenti di volo EasyJet incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 10:30 alle 14:30, per l’astensione dal lavoro indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil, con conseguente possibilità di ritardi o cancellazioni dei voli della compagnia low-cost.

VOLI CANCELLATI SCIOPERO 9 APRILE 2025: COSA ASPETTARSI

Al momento, non è disponibile un elenco definitivo dei voli cancellati, poiché le compagnie aeree stanno ancora definendo i piani di emergenza. Tuttavia, sulla base delle informazioni preliminari, si possono ipotizzare i seguenti possibili disagi.

EasyJet : i voli in partenza o in arrivo nelle fasce orarie dello sciopero (10:30 – 14:30) potrebbero subire cancellazioni o ritardi in tutti gli scali dove opera in Italia la compagnia aerea britannica. Gli eventuali ritardi potrebbero proseguire anche dopo l’orario dello sciopero.

: i voli in partenza o in arrivo nelle fasce orarie dello sciopero (10:30 – 14:30) potrebbero subire cancellazioni o ritardi in tutti gli scali dove opera in Italia la compagnia aerea britannica. Gli eventuali ritardi potrebbero proseguire anche dopo l’orario dello sciopero. Milano Linate e Malpensa : le operazioni di terra potrebbero rallentare, con conseguenti ritardi o cancellazioni non programmate, anche in questo caso tra le 10:30 e le 14:30.

: le operazioni di terra potrebbero rallentare, con conseguenti ritardi o cancellazioni non programmate, anche in questo caso tra le 10:30 e le 14:30. Aeroporto di Palermo: i voli tra le 10:00 e le 18:00 risulteranno indubbiamente a rischio, con possibili ripercussioni anche sulle coincidenze.

Chi deve volare con EasyJet il 9 aprile 2025 potrà controllare lo stato del proprio volo direttamente sul sito ufficiale o sull’app della compagnia aerea, consultando in particolare le seguenti sezioni:

Di seguito, invece, le risorse per controllare lo stato del proprio volo negli aeroporti interessati dagli scioperi del 9 aprile.

Milano Linate: partenze – arrivi

Milano Malpensa: partenze – arrivi

Palermo: partenze – arrivi.

VOLI GARANTITI E FASCE PROTETTE

Ricordiamo che nelle giornate di sciopero, vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

Sono pure assicurati tutti i voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, i collegamenti intercontinentali in arrivo, inclusi quelli con scalo in Italia, e i voli nazionali già in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Inoltre l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) individua un elenco di voli identificati come indispensabili sulla base della presentazione dell’attività programmata dalle compagnie aeree, tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa di riferimento (Delibera 14/387 della Commissione di garanzia sciopero PDF). La lista dei voli indispensabili viene di solito pubblicata nella sezione Voli garantiti in caso di sciopero.

SCIOPERO 9 APRILE 2025: COSA FARE IN CASO DI CANCELLAZIONE

Se il volo viene cancellato o subisce un ritardo significativo (superiore a 5 ore), i passeggeri coinvolti hanno diritto a:

rimborso del biglietto , contattando la compagnia aerea o l’agenzia di viaggio entro i termini indicati;

, contattando la compagnia aerea o l’agenzia di viaggio entro i termini indicati; riprotezione su un volo alternativo : le compagnie devono offrire un posto sul primo volo disponibile senza costi aggiuntivi;

: le compagnie devono offrire un posto sul primo volo disponibile senza costi aggiuntivi; assistenza: pasti e bevande in base al tempo di attesa, e, se necessario, pernottamento in hotel con trasferimenti inclusi.

Questi diritti sono sanciti dal Regolamento CE 261/2004. Tuttavia, poiché lo sciopero è considerato una “circostanza eccezionale”, non è previsto un risarcimento economico aggiuntivo, a meno che la compagnia non abbia gestito male la situazione.