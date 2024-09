Sciopero 8 settembre 2024: treni fermi per 24 ore, gli orari

Nel terribile fine settimana per i trasporti con ben tre scioperi concentrati tra sabato e lunedì, spicca tra gli altri lo sciopero dell’8 settembre 2024 che fermerà i treni per quasi 24 ore, interessando l’intera giornata di domenica. Sono a rischio i convogli nazionali e regionali di Trenitalia, Italo, Trenord e di tutti gli altri operatori che gestiscono il trasporto ferroviario in Italia. Nelle prossime righe trovate tutte le informazioni sullo sciopero con gli orari dello stop.

SCIOPERO 8 SETTEMBRE 2024 TRENITALIA: ORARI, RIMBORSO E TRENI GARANTITI

Trenitalia ha comunicato che dalle ore 3:00 di domenica 8 alle ore 2:00 di lunedì 9 settembre 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero nazionale del personale ferroviario. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero stesso; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso del biglietto a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali,

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Cliccare qui per la lista dei treni nazionali garantiti. Essendo lo sciopero organizzato prevalentemente in un giorno festivo, non ci sono fasce orarie garantite per i treni regionali.

SCIOPERO 8 SETTEMBRE 2024 TRENORD: ORARI E TRENI GARANTITI

Anche Trenord ha avvisato che dalle ore 3:00 di domenica 8 settembre alle ore 2:00 di lunedì 9 settembre 2024 è stato proclamato uno sciopero nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e alla lunga percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia non saranno attive poiché lo sciopero è in una giornata festiva.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partono da via Paleocapa 1;

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

SCIOPERO 8 SETTEMBRE 2024 ITALO: ORARI E TRENI GARANTITI

Infine, vista la proclamazione di sciopero dei treni previsto dalle 3:00 dell’8/9/2024 alle 2:00 del 9/9/2024, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Per maggiori informazioni sui convogli di Italo interessati dall’astensione dal lavoro si può contattare il numero gratuito 060708.