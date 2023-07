Sciopero 7 luglio 2023 del trasporto pubblico: orari e mezzi garantiti

Lo sciopero del 7 luglio 2023, proclamato a livello nazionale dal sindacato Confal-Faisa, rischia di procurare l’ennesimo venerdì di disagi per chi usa i mezzi del trasporto pubblico, in particolare i pendolari. E ad aumentare le difficoltà ci sono pure alcuni scioperi indetti a livello locale. Facciamo il punto della situazione con gli orari in cui sono previste le astensioni dal lavoro e le fasce di garanzia.

SCIOPERO 7 LUGLIO 2023: ORARI E FASCE

Lo sciopero nazionale di venerdì 7 luglio 2023 degli autoferrotranvieri, dura 24 ore ed è organizzato con modalità territoriali. La protesta nasce per “rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, alla sicurezza sul lavoro, all’orario e all’organizzazione del lavoro e di tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”. Scopriamo come viene strutturato lo sciopero nelle principali città:

Roma

Sulla rete di bus (anche Cotral), filobus, tram, metropolitane, e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord:

sciopero dalle 8:30 alle 17 e dalle 20:00 a fine servizio;

fasce di garanzia da inizio del servizio diurno alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Per quanto riguarda il servizio notturno, sulle reti di Atac e Roma Tpl nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio NON sono garantite le linee bus notturne (identificate con la lettera N). Garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 0:00 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio, NON sono garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 0:00 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Non garantite anche le corse metro previste oltre le ore 0:00. Garantito, invece, il servizio delle linee N.

Milano

A Milano lo sciopero 7 luglio 2023 potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM di bus, tram e metropolitana.

sciopero dalle 8:45 alle 15 e dalle 18:00 a fine servizio;

fasce di garanzia da inizio del servizio diurno alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

Napoli

L’eventuale interruzione del servizio delle linee ANM di Napoli a causa dello sciopero di 24 ore viene gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

– Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina:

sciopero dalle 9:20 alle 17:00 e dalle 19:50 a fine servizio;

fasce di garanzia da inizio del servizio diurno alle 9:20 e dalle 17:00 alle 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso, attivo servizio navetta NC che segue le fasce di garanzia dei bus.

– Metro Linea 1:

sciopero dalle 9:10 alle 17:03 (Piscinola) o 17:43 (Garibaldi) e dalle 19:34 a fine servizio;

fasce di garanzia da inizio del servizio diurno alle 9:10 e dalle 17:03 (Piscinola) o 17:43 (Garibaldi) alle 19:34.

– Linee di Superficie (tram, bus, filobus):

sciopero dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio;

fasce di garanzia da inizio del servizio diurno alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Per informazioni sullo sciopero 7 luglio 2023 nelle altre città vi invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 7 LUGLIO 2023: ALTRE ASTENSIONI TPL A LIVELLO LOCALE

Personale dipendente aziende trasporto pubblico locale regione Basilicata (Filt-Cgil/Fit-Cisl): 8 ore di sciopero con modalità differenti in base alle città.

Personale gruppo Arriva Italia sede di Brescia (Orsa Autoferro Tpl): 4 ore di sciopero dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Personale società Busitalia regione Umbria (USB Lavoro Privato): 24 ore di sciopero.

Personale società Movibus di San Vittore Olona-MI (USB Lavoro Privato): 4 ore di sciopero dalle 16:00 alle 20:00.

Infine il personale società EAV di Napoli (Orsa Autoferro Tpl): 4 ore di sciopero dalle 9:00 alle 13:00.