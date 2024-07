Sciopero 6 e 7 luglio 2024 dei treni: quando inizia?

Fine settimana all’insegna del caos nel settore dei trasporti per lo sciopero del 6 e 7 luglio 2024 dei treni che va ad aggiungersi all’altro sciopero dei mezzi pubblici limitato a domenica 7 e di cui vi parliamo in un altro articolo. L’astensione dal lavoro riguarda tutti gli operatori ferroviari e non prevede fasce di garanzia, essendo prevista nelle giornate di sabato e domenica. Saranno comunque assicurati dei servizi minimi per i treni a lunga percorrenza.

SCIOPERO TRENI 6 E 7 LUGLIO 2024: QUANDO INIZIA?

Lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati CUB Trasporti, SGB e USB Lavoro privato riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria ed è fissato dalle ore 21:00 di sabato 6 luglio alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024. Tuttavia va ricordato che l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. In ogni caso i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano sempre alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Chi ha già acquistato il biglietto per viaggiare nelle 24 ore interessate dallo sciopero, può richiedere il rimborso.

SCIOPERO 6 E 7 LUGLIO: TRENI GARANTITI

Nelle giornate di sciopero gli operatori ferroviari (Trenitalia, Italo, ecc.) assicurano servizi minimi di trasporto, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali e ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia.

Trenitalia ha pubblicato la lista dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero con durata non superiore alle 24 ore, ricadente in giornata festiva e con inizio alle ore 21:00 del giorno prefestivo. Ossia esattamente la casistica dello sciopero del 6 e 7 luglio 2024. Non ci saranno invece treni regionali garantiti, dato che lo sciopero si svolgerà al di fuori delle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 dei giorni feriali).

Anche Italo, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, ha reso noto l’elenco dei treni garantiti dalle 21:00 del 6/7 alle 21:00 del 7/7. Per ulteriori informazioni si può contattare il call center a pagamento di Italia al numero 892020.

Infine Trenord ha comunicato che nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale da e per Malpensa, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto in sostituzione del Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1) e da Stabio e Malpensa Aeroporto in sostituzione del collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Per i servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto cliccare qui.

SCIOPERO TRENI SAD BOLZANO

Lo sciopero nazionale del 6 e 7 luglio 2024 riguarderà, negli stessi orari, anche i treni di SAD che coprono il territorio della provincia di Bolzano e di alcune province limitrofe. Potranno pertanto verificarsi ritardi e soppressioni anche nei collegamenti a lunga percorrenza e saranno possibili modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero. Di seguito riportiamo l’elenco dei collegamenti garantiti, avvisando che di solito il numero di treni garantiti la domenica e nei giorni festivi è molto ridotto.

Linea ferroviaria 100 Brennero – Verona

Linea ferroviaria 200 Bolzano – Merano

Linea ferroviaria 250 Malles – Merano (i treni serali di questa linea sono soppressi per lavori di costruzione. Le corse del servizio autobus sostitutivo B250 elencate nell’orario sono garantite)

Linea ferroviaria 400 Val Pusteria.