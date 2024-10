Sciopero 5 ottobre 2024 mezzi pubblici: orari e fasce

Share on:

L’autunno ‘caldo’ nel settore dei trasporti prosegue con lo sciopero del 5 ottobre 2024 dei mezzi pubblici: lo stop di 24 ore con modalità territoriali per un’agitazione nazionale proclamata dal sindacato di base Orsa TPL e alcune astensioni a carattere locale renderanno difficoltosa la fruizione dei trasporti pubblici – autobus, tram, metro, ecc. – nella giornata di sabato. Sono comunque previste delle fasce orarie di garanzia.

SCIOPERO 5 OTTOBRE 2024 A ROMA

A Roma lo sciopero del 5 ottobre interesserà la rete di Atac (bus, filobus, metropolitane e la ferro-tranvia Termini-Centocelle) e i bus periferici gestiti dagli altri operatori presenti in città, ossia Roma Tpl, Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bus International Service.

Grazie all’applicazione delle fasce di garanzia, il servizio sarà comunque regolare dall’inizio delle corse diurne fino alle 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00.

Saranno invece possibili stop dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 in poi. Nelle stesse ore possibili stop anche sulle linee gestite da Cotral e Astral (bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Nord) nonché sul servizio notturno. Servizio regolare, invece, sulle ferrovie regionali di Trenitalia.

Più in dettaglio, nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 saranno a rischio le linee di bus notturne N. Garantite, invece, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Garantite anche le corse previste dopo le ore 24 delle linee metro A e B-B1 e del servizio sostitutivo della linea C della metropolitana.

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 accadrà il contrario. Saranno quindi a rischio le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24, le corse notturne delle linee 8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980, le partenze previste dopo le ore 24 delle linee metro A e B-B1 e del servizio sostitutivo della linea C della metropolitana. Sarà invece assicurato il servizio delle linee N.

Durante l’agitazione di sabato, biglietterie online e parcheggi di scambio non subiranno alcuna interruzione. Mentre nelle stazioni che resteranno eventualmente aperte, saranno possibili stop per le biglietterie Atac e per scale mobili, ascensori e montascale.

SCIOPERO 5 OTTOBRE 2024 A MILANO

A Milano lo sciopero dei mezzi pubblici potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. Di conseguenza servizio regolare da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

Possibili ripercussioni anche sul servizio della Funicolare Como-Brunate, gestita sempre da ATM, dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

SCIOPERO 5 OTTOBRE 2024 A BOLOGNA

Sabato 5 ottobre, a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Orsa TPL, i servizi di bus Tper a Bologna e Ferrara NON saranno garantiti nelle fasce orarie dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio.

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8:15 al mattino e fino alle ore 19:15 alla sera. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051.290290. sarà garantita la presenza di un operatore.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al Marconi Express da e per l’aeroporto, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di sabato.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 8:20 al mattino e fino alle ore 19:20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8:15 al mattino e fino alle ore 19:15 alla sera.

SCIOPERO 20 SETTEMBRE 2024 A NAPOLI

A Napoli l’eventuale interruzione del servizio sarà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

linee di superficie (tram, bus, filobus) : il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine;

: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine; funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto : ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso: attivo il bus sostitutivo 128 che segue le fasce di garanzia delle linee di superficie. Per la funicolare Centrale , venerdì 4 ottobre l’ultima corsa sarà alle ore 23:40: non è garantito il prolungamento ed è prevista la riapertura solo dalle ore 00:20 alle ore 2:00 del 6 ottobre;

: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso: attivo il bus sostitutivo 128 che segue le fasce di garanzia delle linee di superficie. Per la , venerdì 4 ottobre l’ultima corsa sarà alle ore 23:40: non è garantito il prolungamento ed è prevista la riapertura solo dalle ore 00:20 alle ore 2:00 del 6 ottobre; metro Linea 1 : venerdì 4 ottobre ultima corsa pomeridiana da Piscinola ore 23:30 e da Garibaldi ore 23:42. Sabato 5 ottobre prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione allo sciopero, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola alle ore 19:30 e da Garibaldi sempre alle 19:30. A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00:12 e da Garibaldi ore 00:52 del 6 ottobre, mentre l’ultima corsa da Piscinola sarà alle ore 1:20 e da Garibaldi alle ore 1:32. Non è garantito il prolungamento del venerdì.

: venerdì 4 ottobre ultima corsa pomeridiana da Piscinola ore 23:30 e da Garibaldi ore 23:42. Sabato 5 ottobre prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione allo sciopero, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:00 e da Garibaldi alle ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola alle ore 19:30 e da Garibaldi sempre alle 19:30. A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00:12 e da Garibaldi ore 00:52 del 6 ottobre, mentre l’ultima corsa da Piscinola sarà alle ore 1:20 e da Garibaldi alle ore 1:32. Non è garantito il prolungamento del venerdì. metro Linea 6: ultima corsa da Mostra alle ore 9:08 e da Municipio alle ore 9:14.

Sabato 5 ottobre 2024 in Campania è previsto pure uno sciopero di 4 ore del personale EAV dalle 19:40 alle 23:40.

Invece per le info sullo sciopero del 5 ottobre nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.