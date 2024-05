Sciopero 4 e 5 maggio 2024 dei treni: quando inizia?

Uno sciopero di Trenitalia, Trenord, Italo e altre società ferroviarie mette a dura prova la circolazione dei treni nel prossimo fine settimana, fin dal sabato sera e per quasi l’intera giornata di domenica. L’agitazione sindacale è stata indetta dal Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Ma quando inizia per la precisione lo sciopero del 4 e 5 maggio 2024? Continua a leggere per conoscere gli orari precisi.

SCIOPERO TRENITALIA 4 E 5 MAGGIO 2024

I convogli di Trenitalia si fermeranno dalle ore 21:00 di sabato 4 maggio alle ore 20:59 di domenica 5 maggio 2024. Tuttavia i treni potranno subire cancellazioni o variazioni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Ricordiamo comunque che in base alla normativa i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’astensione. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Clicca qui per scoprire i treni nazionali garantiti in caso di sciopero con durata non superiore alle 24 ore, ricadente in giornata festiva e con inizio alle ore 21:00 del giorno prefestivo (esattamente la casistica che riguarda lo sciopero del 4 e 5 maggio 2024).

Per quanto riguarda invece i treni regionali, poiché lo sciopero cade prevalentemente di domenica NON sono previste fasce di garanzia. Il numero di corse cancellate dipenderà pertanto dal livello di adesione allo sciopero del personale di Trenitalia.

SCIOPERO ITALO 4 E 5 MAGGIO 2024

In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle 21:00 del 4 maggio 2024 alle 20:59 del 5 maggio 2024, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, l’azienda ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Ulteriori informazioni si possono richiedere al numero gratuito 060708.

SCIOPERO TRENORD 4 E 5 MAGGIO 2024

A rischio nel week-end anche il servizio ferroviario gestito da Trenord in Lombardia e nelle regioni limitrofe, sempre dalle 21:00 di sabato alle 20:59 di domenica. Trattandosi di una giornata festiva, non ci saranno fasce di garanzia. Di conseguenza tutti i treni potrebbero potenzialmente subire cancellazioni, tuttavia l’azienda ha comunicato che il sindacato CAT non è rappresentata in Trenord e in passato, in circostanze analoghe, non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio. Eventuali variazioni saranno in ogni caso comunicate sul sito e sull’app di Trenord. Nell’ipotesi di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale da e per Malpensa, saranno istituiti bus tra i due capolinea senza fermate intermedie.