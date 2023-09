Sciopero 29 settembre 2023 mezzi pubblici e aerei: orari e fasce

Venerdì 29 settembre 2023 rischiava di essere una giornata tremenda per i trasporti a causa dello sciopero di 24 ore sia dei mezzi pubblici che degli aerei. Tuttavia, vista la precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per ridurre la durata della mobilitazione del trasporto pubblico locale da 24 a 4 ore, il sindacato USB ha deciso di sospendere e rinviare lo stop dei mezzi pubblici al prossimo 9 ottobre. Rimangono invece in programma alcune agitazioni a livello locale, così come resta programmato lo sciopero degli aerei. Facciamo chiarezza nei prossimi paragrafi.

SCIOPERO 29 SETTEMBRE 2023 MEZZI PUBBLICI: COSA SUCCEDE DOPO LA PRECETTAZIONE DEL MINISTERO

Lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitane, ecc.), proclamato dal sindacato USB per venerdì 29 settembre 2023, è stato dunque rinviato a lunedì 9 ottobre, sempre per l’intera giornata. Confermati invece, per il 29 settembre, alcuni scioperi a livello locale:

personale società Busitalia Sita Nord in Umbria (24 ore);

personale società Star Mobility di Lodi (24 ore);

personale società Sasa di Bolzano (4 ore dalle 15:00 alle 19:00).

Inoltre dalle ore 9:01 alle ore 17:00 di venerdì 29 settembre 2023 è stato indetto, e per il momento confermato, uno sciopero del personale di Trenitalia della regione Calabria. Potranno quindi verificarsi cancellazioni o variazioni in Calabria e nelle regioni limitrofe, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.



SCIOPERO 29 SETTEMBRE 2023 DEGLI AEREI: LE INTERRUZIONI PREVISTE

Lo sciopero degli aerei di venerdì 29 settembre 2023 riguarda diverse categorie del comparto aereo, con modalità differenti per ciascuna astensione. Il dettaglio nel seguente elenco:

lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti (24 ore dalle 00:01 alle 23:59);

personale dipendente società di handling aeroportuale (24 ore dalle 00:01 alle 23:59);

personale navigante e assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale società Gate Gourmet Italia (4 ore dalle 11:00 alle 15:00).





SCIOPERO AEREI 29 SETTEMBRE 2023: VOLI GARANTITI

Durante gli scioperi degli aerei vi sono le fasce orarie di garanzia dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali tutti i voli, inclusi i charter, devono essere comunque effettuati.

Allo stesso tempo dev’essere sempre assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Sono altresì assicurati la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, nonché l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Nelle giornate di sciopero si devono inoltre effettuare tutti i voli charter da o per le isole italiane regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Sono confermati anche i voli di collegamento con le isole che hanno un’unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale.

Per quanto riguarda specificatamente i voli internazionali nei giorni di sciopero aereo, vanno sempre assicurati tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, nonché una selezione di voli intercontinentali in partenza.

Cliccare qui per l’elenco dei voli di collegamento con le isole che hanno un’unica frequenza giornaliera e dei voli intercontinentali in partenza dall’Italia garantiti il 29 settembre 2023.



SCIOPERO 29 SETTEMBRE 2023: VOLI CANCELLATI ITA AIRWAYS

Visto lo sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling proclamato per venerdì 29 settembre 2023, la compagnia di bandiera ITA Airways è stata costretta a cancellare 73 voli nazionali previsti il 28, 29 e 30 settembre (elenco qui), mentre i voli internazionali resteranno operativi.

ITA Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: si stima che il 31% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare nei giorni dello sciopero, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 4 ottobre 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800.93.60.90 (dall’estero +39 06.85960020), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.