Sciopero 26 maggio 2023 treni e mezzi pubblici: orari e fasce

L’organizzazione sindacale USB ha proclamato per venerdì 26 maggio 2023 uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati, inclusi i trasporti con eccezione del settore aereo, che sciopererà invece il prossimo 4 giugno. Le corse di treni, autobus, taxi e mezzi pubblici in genere possono dunque subire modifiche e cancellazioni. Di seguito trovate gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia.

SCIOPERO 26 MAGGIO 2023 TRENI DI TRENITALIA, ITALO E TRENORD

Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di venerdì 26 maggio 2023 i treni di Trenitalia possono subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane che aderisce al sindacato USB. Non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza, mentre nella circolazione regionale e interregionale lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni qui con la lista dei treni regionali garantiti.

Anche Italo, in vista della proclamazione di sciopero previsto dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del 26 maggio 2023, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, pubblica la lista dei treni garantiti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’assistenza di Italo al numero 892020 (a pagamento).

Allo sciopero del 26 maggio potrebbe aderire anche il personale di Trenord, generando ripercussioni per l’intera giornata sulle seguenti linee ferroviarie:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord;

Brescia/Iseo – Edolo;

linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da Ferrovienord, anche le linee S1Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia;

collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona.

Per le linee circolanti sull’infrastruttura di Ferrovienord sono attive le fasce orarie di garanzia 6:00 – 9:00 e 18:00 – 21.00. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 26 MAGGIO 2023 MEZZI PUBBLICI MILANO

A causa dello sciopero del 26 maggio 2023, il servizio delle linee di superficie e metropolitane ATM Milano è garantito solamente fino alle 8:45 e poi dalle 15 alle 18. Invece le corse delle linee Autoguidovie 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433 sono garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59. Infine il servizio della funicolare Como – Brunate è garantito fino alle 8:30 e tra le 16:30 e le 19:30. Maggiori informazioni qui.

Aggiornamento sciopero ore 8:45: a Milano tutte le linee metropolitane e di superficie sono in servizio. Daremo informazioni durante la giornata e prima delle 18. — ATM 🏧 (@atm_informa) May 26, 2023

SCIOPERO 26 MAGGIO 2023 MEZZI PUBBLICI ROMA

Roma Mobilità annuncia servizio regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral, dunque lo sciopero 26 maggio non dovrebbe intaccare la regolarità dei mezzi pubblici nella Capitale. Eventuali disagi solo dalle 9 alle 17 sulle linee ferroviarie locali gestite da Ferrovie dello Stato.

SCIOPERO 26 MAGGIO 2023 MEZZI PUBBLICI TORINO

Il 26 maggio a Torino i mezzi pubblici gestiti da GTT sono garantiti solo nelle seguenti fasce orarie:

servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00;

servizio extraurbano, servizio ferroviario sfma – Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Al contrario tra le ore 15:00 e le ore 18:00 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa.

Sciopero di 24 ore – aggiornamentohttps://t.co/KWEK5MY4kf

Fasce garantite per trasporto urbano suburbano extraurbano e ferrovia — GTT Torino (@GTT_Torino) May 26, 2023

SCIOPERO 26 MAGGIO 2023 MEZZI PUBBLICI NAPOLI

A Napoli l’eventuale interruzione del servizio per lo sciopero del 26 maggio 2023 viene gestita da ANM nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

linee di superfice (tram, bus, filobus) : il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero;

: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero; metro Linea 1 : prima corsa mattutina da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattutina da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

: prima corsa mattutina da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattutina da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34. Funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso, attivo il servizio navetta. Maggiori informazioni qui.

Per informazioni sullo sciopero 26 maggio 2023 nelle altre città vi invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.