Sciopero 18 settembre 2023 bus, tram e metro: orari e fasce

La settimana per i trasporti pubblici comincia male con lo sciopero del 18 settembre 2023 di bus, tram e metro proclamato per 24 ore a livello nazionale dai sindacati Confail-Faisa e Cub Trasporti, in aggiunta a diverse agitazioni a carattere locale. L’astensione dal lavoro, si legge nel comunicato ufficiale, è stata indetta “per rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, alla sicurezza sul lavoro, all’orario e all’organizzazione del lavoro e di tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”. Scopriamo gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia nelle principali città.

SCIOPERO 18 SETTEMBRE 2023 A ROMA

A Roma lo sciopero del 18 settembre 2023 è in vigore dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio interessando la rete Atac e i bus della Roma Tpl. In regione Lazio, nelle stesse ore, sono rischio le linee Cotral. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 possono fermarsi le linee di bus N, mentre nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 possibile stop per le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e per le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Come previsto dalla legge, vengono comunque applicate le fasce di garanzia: i collegamenti sono assicurati al mattino da inizio servizio diurno e sino alle 8:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 17 alle 20.

SCIOPERO 18 SETTEMBRE 2023 A MILANO

Lunedì 18 settembre 2023 lo sciopero del trasporto pubblico locale può impattare sul servizio bus, tram e metro di Atm a Milano dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Di conseguenza fasce di garanzia attive da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18.

SCIOPERO 18 SETTEMBRE 2023 A TORINO

Nella città di Torino, nonostante lo sciopero della durata di 24 ore del TPL, il servizio gestito da Gtt è assicurato nei seguenti orari e con queste modalità:

servizio Extraurbano, servizio Bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle ore 8 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30;

servizio Urbano, Suburbano e Metropolitana: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15;

servizio Ferroviario sfm1- Rivarolo-Chieri: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

Pertanto in tutte le altre fasce orarie sono possibili variazioni o cancellazioni. Viene tuttavia assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

SCIOPERO 18 SETTEMBRE 2023 A VENEZIA

Il 18 settembre lo sciopero a Venezia può interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari e People Mover gestiti dalle società Actv, Vela e AVM. Durante lo sciopero sono garantiti:

i servizi di navigazione come da apposito programma. Solo la linea 17 è garantita all’interno dei servizi minimi con corse in partenza da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 6:40, 8:20, 10, 16:40, 18:20 e 20, e in partenza da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 7:30, 9:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10.

SCIOPERO 18 SETTEMBRE 2023 A NAPOLI

A Napoli l’eventuale interruzione del servizio di Anm per lo sciopero del 18 settembre 2023 viene gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

linee di superfice (tram, bus, filobus) : il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine;

: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine; metro Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34;

: prima corsa mattinale da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34; funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17. Ultima corsa serale ore 19:50. L’impianto di Chiaia resta chiuso, attivo il servizio navetta NC nelle fasce di garanzia dei bus.

Per informazioni sullo sciopero 18 settembre 2023 nelle altre città vi invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.