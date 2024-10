Sciopero 18 ottobre 2024 mezzi pubblici: orari e fasce

Lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato di base AL Cobas mette a rischio il regolare funzionamento dei mezzi pubblici durante la giornata di venerdì 18 ottobre 2024. Sono dunque previsti disagi, soprattutto nelle grandi città dove il trasporto pubblico è fondamentale per spostarsi, anche se le fasce orarie di garanzia, obbligatorie per gli scioperi organizzati nei giorni feriali, limiteranno gli scompensi nelle ore di maggiore afflusso. Continua a leggere per avere tutte le informazioni sullo sciopero del 18 ottobre 2024 dei mezzi pubblici in Italia.

SCIOPERO 18 OTTOBRE 2024 A ROMA

In riferimento a notizie di sciopero generale nazionale proclamato per il 18 ottobre 2024, l’Atac e gli operatori privati che gestiscono le linee periferiche hanno comunicato di non aver ricevuto proclamazioni di agitazioni da parte di sigle sindacali. Pertanto, fino a nuovo avviso, a Roma i mezzi pubblici funzioneranno regolarmente.

SCIOPERO 18 OTTOBRE 2024 A MILANO

A Milano, invece, lo sciopero del 18 ottobre potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. Possibili disagi anche sulla funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino al termine del servizio. In media gli scioperi indetti esclusivamente dal sindacato AL Cobas hanno una percentuale di adesione a Milano tra il 15% e il 20% del personale addetto al trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 18 OTTOBRE 2024 A TORINO

Nella città di Torino, a seguito dello sciopero dei mezzi pubblici, il servizio urbano, suburbano e della metropolitana di GTT sarà garantito soltanto dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Le autolinee extraurbane saranno coperte da inizio servizio fino alle 8:00 e poi dalle 14:30 alle 17:30. La Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri e Sfma Torni-Aeroporto-Ceres funzioneranno da inizio servizio fino alle 8:00 e poi dalle 14:30 alle 17:30.

SCIOPERO VENERDÌ 18 OTTOBRE A CATANIA

A Catania lo sciopero, proclamato in questo caso dalla segreteria di CUB Trasporti, sarà di sole 4 ore: l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (AMTS) del capoluogo etneo informa infatti che il servizio potrebbe subire variazioni o cancellazioni dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

SCIOPERO MOVIBUS MILANO E LOMBARDIA DEL 18 OTTOBRE 2024

Sempre il 18 ottobre 2024 il sindacato USB Lavoro ha proclamato uno sciopero aziendale che interessa il personale di Movibus, la società che gestisce i trasporti interurbani nell’hinterland milanese (guarda qui tutti i collegamenti). L’astensione dal lavoro sarà di 4 ore e riguarderà la fascia oraria dalle 16:00 alle 20:00.

Per le info sullo sciopero del 18 ottobre nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.