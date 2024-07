Sciopero 18 luglio 2024: Torino e Firenze, mezzi fermi fino alle 22

Prima della tregua estiva che interesserà l’intero mese di agosto, i giorni di luglio sono costellati da una raffica di scioperi nel settore dei trasporti che stanno mettendo a dura prova la pazienza degli utenti. Pur considerando, ovviamente, le legittime rivendicazioni dei lavoratori che manifestano. La prossima astensione dal lavoro riguarda lo sciopero del 18 luglio 2024 dei mezzi pubblici che bloccherà le città e i relativi trasporti per 4 ore. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni su orari e fasce di garanzie dello sciopero.

Aggiornamento del 18 luglio 2024 con le ultimissime notizie sullo sciopero dei mezzi pubblici: a Torino e Firenze l’agitazione termina solo alle 22:00.

ORARI DELLO SCIOPERO 18 LUGLIO 2024

Lo sciopero dei mezzi pubblici di giovedì 18 luglio 2024 rischia di essere parecchio impattante perché vi hanno aderito numerose sigle sindacali, di conseguenza è probabile che ci sia un’altissima partecipazione di lavoratori. Per fortuna l’agitazione è limitata a sole 4 ore con modalità territoriali: significa che gli orari dello sciopero non sono gli stessi ma variano da città a città a seconda degli accordi tra le aziende dei trasporti e i sindacati. Molto probabilmente non ci saranno servizi minimi garantiti perché gli scioperi saranno programmati al di fuori delle consuete fasce orarie di garanzia (di norma dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00).

Di seguito gli orari dello sciopero 18 luglio 2024 nelle principali città italiane.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2024 A ROMA

Nella capitale Roma dalle ore 8:30 alle ore 12:30 si ferma il personale delle linee Atac, Roma Tpl e Autoservizi Troiani/Sap. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Sono garantite le corse previste entro le ore 8:29, poi il servizio sull’intera rete non viene garantito dalle ore 8:30 fino alla completa riattivazione alle ore 12:30. La protesta coinvolge anche i dipendenti delle società regionali Cotral e Astral, sempre dalle 8:30 alle 12:30, quindi sono possibili disagi sulle corse dei pullman extraurbani e sulle ferrovie Metromare e Roma-Nord.

Aggiornamento sciopero rete Atac:

chiuse Metro B/B1, Metro C e la Termini-Centocelle dopo l’ultima corsa da Termini alle 8:50;

la Metro A prosegue il servizio, ma con una riduzione di treni. Dopo la chiusura dalle 8:45, dalle 10:20 circa riaperte le stazioni Ponte Lungo, Manzoni e Vittorio Emanuele;

chiusa, ma già dal 15 luglio per lavori programmati, la stazione Spagna;

bus e tram: possibili riduzioni di corse o sospensioni sull’intera rete.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2024 A MILANO

A Milano lo sciopero sta avendo conseguenze sulla metropolitana con la chiusura di tutte le linee dalle 8:45 alle 12:45. Autobus e tram funzionano regolarmente ma occorre considerare possibili maggiori tempi di attesa alle fermate. Funicolare Como-Brunate chiusa dalle 10:00 alle 14:00.

Dopo le 12:45 riaprono le metropolitane. Tornano in normale servizio anche tram, bus e filobus. pic.twitter.com/u1kF2hNas2 — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) July 18, 2024

Il 18 luglio a Milano e in Lombardia sciopera anche Trenord dalle 9:01 alle 13:00 coinvolgendo le linee ferroviarie Milano Cadorna – Canzo/Asso, Milano Cadorna – Como Lago, Milano Cadorna – Novara Nord, Milano Cadorna – Laveno/Varese, S3 Milano Cadorna – Saronno, S4 Milano Cadorna – Camnago L. e Brescia/Iseo – Edolo. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona (istituiti bus sostitutivi). Lo sciopero inoltre può avere ripercussioni sulle linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S2 Milano Rogoredo – Seveso, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate, S12 Milano Bovisa – Melegnano e S13 Milano Bovisa – Pavia.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2024 A TORINO

A Torino lo sciopero del 18 luglio 2024 si svolge secondo le seguenti modalità:

Servizio Urbano-Suburbano-Metropolitana: stop dalle ore 18:00 alle ore 22:00 ;

alle ore ; Servizio Extraurbano e servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): stop dalle ore 17:30 alle ore 21:30 ;

alle ore ; Centri di servizi al cliente: stop dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

È assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2024 A FIRENZE

Giovedì 18 luglio 2024 i bus di Autolinee Toscane possono subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano a Firenze e in tutta la Regione, per lo sciopero nazionale di 4 ore. In particolare, il servizio non è garantito dalle ore 18:00 alle 22:00. Per ciò che riguarda invece impiegati ed operai, le modalità dello sciopero riguardano le ultime 4 ore del turno di lavoro.

Per le info sullo sciopero del 18 luglio nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2024 A NAPOLI

I mezzi pubblici di Napoli gestiti da ANM si fermano dalle 11:30 alle 15:30 con le seguenti modalità: