Sciopero 18 luglio 2024 mezzi pubblici: orari e fasce

Prima della tregua estiva che interesserà l’intero mese di agosto, i giorni di luglio sono costellati da una raffica di scioperi nel settore dei trasporti che stanno mettendo a dura prova la pazienza degli utenti. Pur considerando, ovviamente, le legittime rivendicazioni dei lavoratori che manifestano. La prossima astensione dal lavoro riguarda lo sciopero del 18 luglio 2024 dei mezzi pubblici che bloccherà le città e i relativi trasporti per 4 ore. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni su orari e fasce di garanzie dello sciopero.

ORARI DELLO SCIOPERO 18 LUGLIO 2024

Lo sciopero dei mezzi pubblici di giovedì 18 luglio 2024 rischia di essere parecchio impattante perché vi hanno aderito numerose sigle sindacali, di conseguenza è probabile che ci sia un’altissima partecipazione di lavoratori. Per fortuna l’agitazione è limitata a sole 4 ore con modalità territoriali: significa che gli orari dello sciopero non sono gli stessi ma variano da città a città a seconda degli accordi tra le aziende dei trasporti e i sindacati. Molto probabilmente non ci saranno servizi minimi garantiti perché gli scioperi saranno programmati al di fuori delle consuete fasce orarie di garanzia (di norma dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00).

Di seguito gli orari dello sciopero 18 luglio 2024 nelle principali città italiane, tenendo conto che non tutte le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale (ad esempio Milano e Napoli) li hanno già comunicati.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2024 A ROMA

Nella capitale Roma dalle ore 8:30 alle ore 12:30 si fermerà il personale delle linee Atac, Roma Tpl e Autoservizi Troiani/Sap. Sulla rete Atac lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Saranno garantite le corse previste entro le ore 8:29, poi il servizio sull’intera rete non sarà garantito dalle ore 8:30 fino alla completa riattivazione alle ore 12:30.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Viceversa i parcheggi di interscambio rimarranno aperti, mentre il servizio delle biglietterie non sarà garantito. Le biglietterie online non subiranno alcuna interruzione.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2024 A TORINO

A Torino lo sciopero del 18 luglio 2024 si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Servizio Urbano-Suburbano-Metropolitana: stop dalle ore 18:00 alle ore 22:00 ;

alle ore ; Servizio Extraurbano e servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): stop dalle ore 17:30 alle ore 21:30 ;

alle ore ; Centri di servizi al cliente: stop dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2024 A FIRENZE

Giovedì 18 luglio 2024 i bus di Autolinee Toscane potranno subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano a Firenze e in tutta la Regione, per lo sciopero nazionale di 4 ore. In particolare, il servizio non sarà garantito dalle ore 18:00 alle 22:00. Per ciò che riguarda invece impiegati ed operai, le modalità dello sciopero riguarderanno le ultime 4 ore del turno di lavoro.

Per le info sullo sciopero del 18 luglio nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.